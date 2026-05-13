Lãnh đạo châu Âu kêu gọi đối thoại EU - Nga về Ukraine

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Ukraine kéo dài, một số lãnh đạo châu Âu và quan chức Nga đều đồng thời đề cập khả năng nối lại đối thoại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga. Tuy nhiên, phía Điện Kremlin cho rằng việc khôi phục đàm phán vẫn phụ thuộc vào quyết định chính trị chung của châu Âu.

Từ trái sang, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini tại cuộc họp báo sau cuộc gặp tại Phủ Tổng thống ở Bratislava vào ngày 11 tháng 5 năm 2026. Ảnh: TASR

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel đã bày tỏ ủng hộ việc thiết lập đối thoại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga liên quan đến giải pháp cho tình hình tại Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp tại Bratislava ngày 11/5, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cho biết ba nhà lãnh đạo nhất trí rằng EU cần lựa chọn một đại diện có thẩm quyền để tiến hành đối thoại với Nga nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Ông Pellegrini nhấn mạnh việc thiết lập tiến trình đàm phán sẽ không dễ dàng nhưng là cần thiết, đồng thời cho rằng châu Âu không nên đứng ngoài các tiến trình do các bên khác dẫn dắt. Ông cũng cảnh báo EU có nguy cơ trở thành “người quan sát” nếu không tham gia tích cực vào tiến trình đối thoại.

Ông Kirill Dmitriev – đặc phái viên đầu tư của Tổng thống Nga và một trong các nhà đàm phán liên quan hồ sơ Ukraine nhận định việc các nước châu Âu phải khôi phục kênh liên lạc với Moskva là tất yếu. Ảnh: Tass

Trong khi đó, phía Nga cho rằng xu hướng nối lại đối thoại là tất yếu. Ông Kirill Dmitriev – đặc phái viên đầu tư của Tổng thống Nga và một trong các nhà đàm phán liên quan hồ sơ Ukraine nhận định các diễn biến năng lượng sắp tới có thể buộc các nước châu Âu phải khôi phục kênh liên lạc với Moskva.

Ông Dmitriev dẫn lại phát biểu của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb rằng “đã đến lúc bắt đầu nói chuyện với Nga”, đồng thời cho rằng các biến động trong lĩnh vực năng lượng sẽ khiến việc đối thoại trở nên tất yếu.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết mọi khả năng nối lại đàm phán hiện vẫn chỉ mang tính suy đoán, và cần có một quyết định chính trị rõ ràng từ phía châu Âu.

Kể từ năm 2022, Liên minh châu Âu và Anh đã hạn chế phần lớn các kênh tiếp xúc chính thức với Nga, trong bối cảnh các bên gia tăng căng thẳng liên quan đến Ukraine. Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao, nhưng cũng khẳng định sẽ theo đuổi mục tiêu của mình nếu các bên liên quan không đạt được thỏa hiệp.

Bích Hồng

Nguồn: TASS, RT