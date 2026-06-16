EU và Pháp sẽ ký kết thỏa thuận quốc phòng trị giá 15 tỷ euro

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu (EU) và Pháp sẽ ký thỏa thuận cho vay 15,1 tỷ euro (tương đương 17,5 tỷ USD) dành cho quốc phòng vào ngày 17/6 tới.

Các binh sĩ Pháp lên máy bay Airbus A-400 M trong một cuộc tập trận của Không quân Pháp tại căn cứ quân sự Mont-de-Marsan vào ngày 6 tháng 10 năm 2022. Ảnh: AFP.

Khoản vay này là một phần của chương trình cho vay mang tên SAFE - một cơ chế tài chính được EU thiết lập. Trước đó, hãng tin Bloomberg đã đưa tin về thỏa thuận này trong ngày 15/6.

Chủ tịch Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Nhờ năng lực quốc phòng vững mạnh, Pháp là một nhân tố quan trọng đối với an ninh châu Âu. Chương trình SAFE giúp các quốc gia thành viên tăng cường năng lực, hỗ trợ các ngành công nghiệp quốc phòng của họ và hỗ trợ Ukraine”. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu về thỏa thuận, Chủ tịch Ursula von der Leyen ngày 15/6 nhấn mạnh: “Nhờ năng lực quốc phòng vững mạnh, Pháp là một nhân tố quan trọng đối với an ninh châu Âu. Chương trình SAFE giúp các quốc gia thành viên tăng cường năng lực, hỗ trợ các ngành công nghiệp quốc phòng của họ và hỗ trợ Ukraine”.

Hiện EU đang hoàn tất việc ký kết các thỏa thuận cuối cùng với các quốc gia thành viên trong khuôn khổ chương trình SAFE. Khoản giải ngân đầu tiên đã được chuyển cho Ba Lan, một trong những nước hưởng lợi lớn nhất từ chương trình.

Thông qua chương trình SAFE, Ủy ban châu Âu huy động vốn trên thị trường với chi phí ưu đãi, sau đó cho các quốc gia thành viên vay lại. Nhờ đó, Pháp và các nước tham gia có thể tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thuận lợi hơn so với việc tự huy động trực tiếp trên thị trường.

Các khoản vay trong khuôn khổ chương trình SAFE cũng đi kèm một số điều kiện, trong đó có yêu cầu ưu tiên mua sắm các sản phẩm quốc phòng được sản xuất tại châu Âu và sử dụng nguồn vốn cho hoạt động mua sắm chung với các quốc gia thành viên khác hoặc với Ukraine.

Chương trình SAFE được EU triển khai nhằm cung cấp 170 tỷ USD dưới hình thức các khoản vay được bảo đảm bằng ngân sách của EU, hỗ trợ các nước thành viên tăng cường năng lực quốc phòng, đẩy mạnh mua sắm chung và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Chương trình cũng hướng tới giảm phân mảnh trong hoạt động mua sắm quốc phòng giữa các nước thành viên.

Thanh Vân