Ba Lan nhận 6,6 tỷ euro từ EU để hiện đại hóa quốc phòng

Thu Uyên
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan vừa chính thức nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6,6 tỷ euro từ cơ chế Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của Liên minh châu Âu (EU), nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên đẩy mạnh đầu tư cho quốc phòng.

Ba Lan nhận 6,6 tỷ euro từ EU để hiện đại hóa quốc phòng. Ảnh: AFP.

Theo Ủy ban châu Âu, khoản chi trả này tương đương 15% trong tổng số 43,7 tỷ euro mà Ba Lan được phân bổ trong khuôn khổ chương trình hành động An ninh cho châu Âu. Với kết quả này, Ba Lan trở thành quốc gia thành viên đầu tiên thực nhận nguồn vốn từ cơ chế trên, đồng thời là nước được phân bổ nhiều nhất trong chương trình.

Chương trình Hành động An ninh cho châu Âu được EU triển khai với mục tiêu thúc đẩy năng lực quốc phòng của các nước thành viên, khuyến khích mua sắm chung, tăng cường hợp tác giữa các nền công nghiệp quốc phòng, qua đó củng cố năng lực sản xuất quốc phòng của châu Âu. Đối với Ba Lan, nguồn kinh phí này sẽ được ưu tiên cho các dự án trọng điểm như hiện đại hóa trang thiết bị quân sự, tăng cường năng lực sản xuất vũ khí trong nước và củng cố an ninh biên giới.

Khoản hỗ trợ được EU chuyển giao trong bối cảnh Chính phủ Ba Lan đang thúc đẩy chương trình hiện đại hóa quân đội quy mô lớn. Ảnh: Reuters.

Các quan chức Ba Lan cho biết, phần lớn nguồn vốn dự kiến sẽ được dành cho các doanh nghiệp quốc phòng nội địa, nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước, tạo việc làm và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu khí tài. Khoản giải ngân cũng được kỳ vọng giúp nước này triển khai hàng loạt dự án quốc phòng đã được lên kế hoạch, góp phần tăng cường năng lực phòng thủ ở sườn phía Đông và trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Khoản hỗ trợ được EU chuyển giao trong bối cảnh Chính phủ Ba Lan đang thúc đẩy chương trình hiện đại hóa quân đội quy mô lớn. Trước đó, ngày 28/5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này dự kiến hoàn tất khoảng 40 thỏa thuận quốc phòng trị giá khoảng 27,5 tỷ USD trong cuối tháng 5, nhằm tài trợ hơn 120 dự án quốc phòng, tập trung phát triển năng lực sản xuất trong nước và nâng cao khả năng phòng thủ quốc gia.

Nguồn: Reuters.

