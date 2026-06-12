Ba Lan hướng tới xuất khẩu công nghệ vũ trụ

Quan chức Quốc Phòng Ba Lan vừa cho biết, nước này cần đưa lĩnh vực không gian trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược an ninh và công nghiệp quốc gia.

Bà Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, đại diện của Chính phủ Ba Lan phụ trách chương trình tài trợ quốc phòng “Hành động An ninh cho châu Âu” (SAFE) của Liên minh châu Âu (EU) nói rằng nước này cần đưa lĩnh vực không gian trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược an ninh và công nghiệp quốc gia. Ảnh: Space24.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Space24 ở thủ đô Warsaw, bà Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, đại diện của Chính phủ Ba Lan phụ trách chương trình tài trợ quốc phòng “Hành động An ninh cho châu Âu” (SAFE) của Liên minh châu Âu (EU), cho biết các công nghệ không gian hiện không còn chỉ giới hạn trong các ứng dụng nghiên cứu và phát triển, mà đã trở thành “một trong những yếu tố chủ chốt của hệ thống an ninh quốc gia”.

Bà Sobkowiak-Czarnecka kêu gọi không tiếp tục trì hoãn các vấn đề liên quan đến không gian, điều mà theo bà đã diễn ra trong nhiều năm tại cả Ba Lan và châu Âu. Chương trình SAFE được kỳ vọng sẽ thay đổi cách tiếp cận này. Bà nhấn mạnh: “Thông qua chương trình SAFE, chúng tôi không chỉ tiếp nhận công nghệ mà còn xuất khẩu công nghệ”, đồng thời cho biết Hy Lạp đã cam kết mua các hệ thống không gian do Ba Lan sản xuất.

Ngành công nghiệp vũ trụ Ba Lan đã sẵn sàng cho những thách thức công nghệ và xuất khẩu. Ảnh: PAP.

Ba Lan hiện là quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ cơ chế SAFE của EU, được thiết kế nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư quốc phòng và tăng cường nền tảng công nghiệp của châu Âu. Warsaw cũng đang đẩy mạnh chương trình phát triển vệ tinh, trong đó có dự án vệ tinh viễn thông quân sự hợp tác với Pháp. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng năng lực không gian quốc gia và giảm phụ thuộc vào các hệ thống bên ngoài, đồng thời tăng cường khả năng liên lạc quân sự an toàn.

Xu hướng xem không gian là một thành tố của an ninh quốc gia không chỉ diễn ra tại Ba Lan. Các diễn đàn của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Liên minh châu Âu gần đây đều nhấn mạnh vai trò của công nghệ vệ tinh, thông tin liên lạc không gian và quan sát Trái Đất đối với quốc phòng, khả năng chống chịu và chủ quyền chiến lược của châu Âu.

Thanh Vân