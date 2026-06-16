EU bổ sung 81 thực thể liên quan Nga vào danh sách trừng phạt

Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga khi bổ sung 34 cá nhân và 47 tổ chức vào danh sách hạn chế.

Bên cạnh các lệnh trừng phạt, EU tăng cường siết chặt hoạt động của “đội tàu bóng tối” bị cho là giúp Nga xuất khẩu dầu nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ảnh: Reuters.

Động thái này được xem là bước triển khai tiếp theo trong quá trình chuẩn bị gói trừng phạt thứ 21 mà các nước thành viên EU đang thảo luận. Đồng thời, EU tăng cường siết chặt hoạt động của “đội tàu bóng tối” bị cho là giúp Nga xuất khẩu dầu nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo Hội đồng châu Âu, Trong số các cá nhân bị áp đặt biện pháp trừng phạt có Tahir Garayev, nhà sáng lập Coral Energy (sau này đổi tên thành 2Rivers Group), và Konstantin Rogach. EU cho biết ông Garayev đã tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển và xuất khẩu dầu thô của Nga, đặc biệt là dầu của tập đoàn năng lượng Rosneft đang chịu các lệnh trừng phạt, thông qua một mạng lưới công ty nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của dầu. Trong khi đó, ông Rogach đã “tạo điều kiện cung cấp bảo hiểm và dịch vụ tư vấn hành chính” phục vụ các tàu vận chuyển dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga hoặc được xuất khẩu từ Nga.

EU cũng đưa vào danh sách trừng phạt 15 cá nhân, trong đó có các thẩm phán và công tố viên Nga, liên quan đến cái chết do bị đầu độc năm 2024 của Alexei Navalny, một nhân vật đối lập nổi bật của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas ngày 15/6/2026 cho biết các bộ trưởng của các nước thành viên EU hiện đang thảo luận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga với phạm vi rộng hơn

Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/6, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết các bộ trưởng của các nước thành viên EU hiện đang thảo luận về gói trừng phạt thứ 21 với phạm vi rộng hơn. Bà cho biết các biện pháp trừng phạt của EU đến nay đã khiến nền kinh tế Nga thiệt hại từ 1.000 tỷ euro (khoảng 1.160 tỷ USD) đến 1.300 tỷ euro.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh EU và các nước phương Tây tiếp tục tăng cường các biện pháp hạn chế nhằm vào lĩnh vực năng lượng, tài chính và quốc phòng của Nga, đồng thời siết chặt kiểm soát đối với hoạt động của “đội tàu bóng tối” bị cho là phục vụ xuất khẩu dầu của nước này.

Thanh Vân