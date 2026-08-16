Canada đẩy mạnh phát triển UAV và robot quân sự, chuẩn bị cho tác chiến hiện đại

Canada đang đẩy mạnh phát triển và sản xuất trong nước các thiết bị bay không người lái (UAV) và robot quân sự nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế và chuẩn bị cho những thay đổi trong phương thức tác chiến hiện đại.

Các thành viên Lực lượng Vũ trang Canada thuộc đơn vị Pháo binh của Lữ đoàn Đa quốc gia NATO tại Latvia tham gia một cuộc tập trận lớn ở Adazi, Latvia. Ảnh: REUTERS.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty trong tuần này đã gặp các nhà cung cấp thiết bị quân sự hàng đầu, trong bối cảnh Ottawa thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng và tìm cách mở rộng năng lực sản xuất trong nước. Tại cuộc gặp, nhiều doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm công nghệ quân sự nhằm tìm kiếm cơ hội tham gia các hợp đồng của chính phủ Canada.

Theo Global News, Lực lượng Vũ trang Canada cho rằng nước này cần đẩy nhanh việc trang bị UAV và robot quân sự, bởi các đối thủ đã sử dụng những công nghệ này với quy mô ngày càng lớn. Ottawa cũng muốn giảm sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng toàn cầu vốn dễ bị gián đoạn, đồng thời tăng năng lực tự chủ trong sản xuất quốc phòng.

Một trong những thiết bị được giới thiệu tại sự kiện là robot bốn chân do công ty Remote Robotic có trụ sở tại Ottawa cung cấp. Robot được thiết kế tại Mỹ, có khả năng di chuyển trên địa hình gồ ghề, bò và leo trèo. Thiết bị được tích hợp cảm biến do Canada sản xuất, có thể phát hiện các loại khí độc và đánh giá mức độ an toàn của môi trường trước khi binh sĩ được triển khai.

Các doanh nghiệp Canada cũng giới thiệu nhiều mẫu UAV và linh kiện do trong nước sản xuất. Công ty Romeo 1 có trụ sở tại New Brunswick cho biết đã sản xuất linh kiện drone trong khoảng một thập kỷ và đang cung cấp sản phẩm cho thị trường quốc tế, cạnh tranh với các nhà sản xuất Trung Quốc về giá.

Các quan chức chính phủ, quân đội và doanh nghiệp Canada đều nhận định việc mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước sẽ cần thêm thời gian, dù nhu cầu đối với UAV, robot và các công nghệ quân sự mới đang gia tăng nhanh chóng.

Bích Hồng

Nguồn: Global News