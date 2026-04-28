Nga đáp trả gói trừng phạt thứ 20 của EU, mở rộng danh sách quan chức bị cấm nhập cảnh

Trong động thái mới nhất nhằm đáp trả gói trừng phạt thứ 20 mà Liên minh châu Âu (EU) vừa áp đặt đối với Nga, Moscow đã mở rộng đáng kể danh sách các quan chức EU bị cấm nhập cảnh.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow. Ảnh: The Moscow Times.

Trong tuyên bố ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng EU đang tiếp tục gia tăng sức ép thông qua các biện pháp hạn chế đơn phương, đồng thời cáo buộc những hành động này vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Moscow khẳng định động thái mới là phản ứng trực tiếp trước chính sách trừng phạt ngày càng mở rộng của EU.

Theo phía Nga, danh sách cấm nhập cảnh đối với các quan chức EU được mở rộng không chỉ bao gồm các quan chức chính phủ, mà còn áp dụng đối với nhiều cá nhân tại châu Âu bị cho là có lập trường không thân thiện với Nga. Trong đó có các nhà hoạt động xã hội dân sự, giới học giả, cũng như các nghị sĩ quốc hội của các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu từng ủng hộ các nghị quyết hoặc dự luật mang tính chống Nga.

Ngoài ra, Moscow cũng cấm nhập cảnh đối với các đại diện của các thể chế châu Âu và các quốc gia thành viên EU có liên quan đến các quyết định cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ngày 23/4, EU đã nhất trí triển khai vòng trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga, nhằm gia tăng áp lực kinh tế và chính trị đối với Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine. Ảnh: Azertag.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 23/4 cho biết EU đã nhất trí triển khai vòng trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga, nhằm gia tăng áp lực kinh tế và chính trị đối với Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine. Theo đó, gói trừng phạt mới bao gồm khoảng 120 cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách hạn chế, được đánh giá là một trong những đợt mở rộng quy mô lớn nhất trong hai năm qua.

Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát, EU đã liên tục áp đặt nhiều vòng trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực chủ chốt của Nga, từ tài chính, năng lượng đến công nghệ. Đáp lại, Nga cũng triển khai các biện pháp trả đũa, bao gồm hạn chế nhập cảnh và các biện pháp kinh tế đối với các cá nhân, tổ chức phương Tây.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua.