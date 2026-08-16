Thái Lan đưa cuộc chiến chống tội phạm trực tuyến thành chương trình nghị sự quốc gia

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố đưa cuộc chiến chống tội phạm trực tuyến thành chương trình nghị sự quốc gia, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt “dừng lại và suy nghĩ” trước khi chuyển tiền hoặc nhấp vào các đường link đáng ngờ.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố đưa cuộc chiến chống tội phạm trực tuyến thành chương trình nghị sự quốc gia. Ảnh: jaihindnews2.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm lưu động tuyên truyền phòng, chống các mối đe dọa trực tuyến lần thứ nhất tại ga Bangkok (Hua Lamphong), Thủ tướng Anutin cho biết công nghệ giúp cuộc sống thuận tiện hơn, nhưng cũng bị tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo ngày càng nhanh chóng và tinh vi. Người dân có thể trở thành nạn nhân chỉ từ một cuộc điện thoại, một đường link hoặc vài dòng tin nhắn, dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản.

Thủ tướng Anutin dẫn trường hợp tội phạm sử dụng công nghệ giả giọng nói của người thân để lừa nạn nhân chuyển tiền, đồng thời nhấn mạnh người dân có thể tự bảo vệ mình bằng cách giữ bình tĩnh và xác minh danh tính trước khi thực hiện giao dịch.

Theo Thủ tướng Thái Lan, chính phủ xác định chống tội phạm trực tuyến là chương trình nghị sự quốc gia và sẽ triển khai các biện pháp một cách toàn diện, từ xử lý tài khoản “ngựa” (tài khoản ngân hàng được thuê hoặc mua để phục vụ hoạt động phạm tội), các nền tảng và cơ sở hạ tầng trực tuyến bị lợi dụng cho đến mạng lưới lừa đảo qua tổng đài và tội phạm xuyên quốc gia.

Ông Anutin nhấn mạnh việc ngăn chặn tội phạm trực tuyến cần sự phối hợp của các ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, nền tảng kỹ thuật số, cơ quan an ninh và khu vực tư nhân nhằm bịt các lỗ hổng mà tội phạm có thể lợi dụng.

Chương trình triển lãm lưu động tuyên truyền phòng, chống tội phạm trực tuyến được tổ chức 3 đợt. Đợt đầu diễn ra trong hai ngày 15-16/8 tại ga Bangkok với chủ đề “Safe Digital Journey - Học hỏi trước khi bước vào thế giới số”. Hai đợt tiếp theo dự kiến được tổ chức tại tỉnh Uthai Thani và tỉnh Songkhla.

Các hoạt động gồm tọa đàm, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, triển lãm, hoạt động thực hành nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với các hình thức lừa đảo trực tuyến như lừa đảo qua tổng đài, tài khoản “ngựa”, lừa đảo đầu tư và huy động vốn trực tuyến, gian lận tài chính, cờ bạc trực tuyến và lừa đảo mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Bích Hồng

Nguồn: TNN