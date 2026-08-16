Mệt mỏi kéo dài, vẫn thấy lạnh giữa mùa Hè có thể là dấu hiệu suy giáp

Thường xuyên mệt mỏi dù đã nghỉ ngơi, cảm thấy lạnh ngay giữa mùa Hè oi nóng, tăng cân nhanh hoặc bị táo bón kéo dài có thể là những dấu hiệu cảnh báo suy giáp, một tình trạng xảy ra khi tuyến giáp không sản xuất đủ hormone cần thiết cho cơ thể.

Mệt mỏi kéo dài, vẫn thấy lạnh giữa mùa Hè có thể là dấu hiệu suy giáp. Ảnh: blog.naver.

Theo YTN, nhiều người thường cho rằng tình trạng mệt mỏi kéo dài xuất phát từ công việc quá tải hoặc căng thẳng trong cuộc sống. Tuy nhiên, đây cũng có thể là biểu hiện liên quan đến hoạt động của tuyến giáp. Đặc biệt, nếu một người vẫn cảm thấy lạnh trong thời tiết nóng bức, cơ thể bị phù mà không rõ nguyên nhân sau khi ngủ dậy, tăng cân nhanh hoặc táo bón kéo dài thì nên lưu ý nguy cơ suy giáp.

Tuyến giáp là cơ quan sản xuất các hormone tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, duy trì thân nhiệt và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa. Khi tuyến giáp suy giảm chức năng, lượng hormone tiết ra không đủ có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và gây ra nhiều biểu hiện bất thường.

Giáo sư Yoon Ji-young thuộc Khoa Y học gia đình, Bệnh viện Đại học Hàn Quốc Ansan, cho biết hormone kích thích tuyến giáp được tiết ra từ vùng dưới đồi và kích thích tuyến giáp sản xuất hormone. Các hormone này sau đó tác động lên nhiều tế bào trong cơ thể, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng.

Nếu suy giáp không được điều trị, lượng cholesterol LDL trong máu có thể tăng, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Số bệnh nhân suy giáp tại Hàn Quốc đang có xu hướng tăng, với hơn 700.000 người được ghi nhận trong năm ngoái. Trong đó, phụ nữ chiếm hơn 80%.

Phần lớn trường hợp suy giáp liên quan đến rối loạn tự miễn và yếu tố di truyền, do đó khó xác định một thói quen sinh hoạt cụ thể là nguyên nhân gây bệnh. Phương pháp điều trị chủ yếu là sử dụng thuốc hormone tuyến giáp theo chỉ định và duy trì đều đặn. Việc chỉ bổ sung một số loại thực phẩm hoặc thực phẩm chức năng không thể thay thế hormone bị thiếu hụt.

Các đợt khám sức khỏe định kỳ thông thường có thể không bao gồm xét nghiệm chức năng tuyến giáp. Vì vậy, nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường kéo dài, người dân nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Bích Hồng

Nguồn: YTN