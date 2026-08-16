Máy bay chiến đấu NATO bắn hạ UAV xâm phạm không phận Romania

Bộ Quốc phòng Romania ngày 16/8 cho biết một phi công lái máy bay chiến đấu F-18 của Tây Ban Nha đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) xâm phạm trái phép không phận Romania, gần khu vực biên giới với Ukraine và Moldova. Đây là UAV thứ tư bị bắn hạ trong năm nay ở Romania.

Máy bay chiến đấu F-18 của Không quân Tây Ban Nha đang bay trên không trong cuộc tập trận quân sự Ocean Sky 2021. Ảnh tư liệu: Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Romania, hệ thống radar phát hiện UAV xâm nhập từ phía Moldova, cách thành phố Galati ở Đông Nam Romania khoảng 24 km về phía Bắc. Máy bay F-18 đã tiếp cận, bắt được tín hiệu radar của mục tiêu và được cấp phép khai hỏa. UAV bị bắn hạ lúc 5 giờ 01 phút sáng. Các mảnh vỡ được cho là rơi xuống khu vực không có người sinh sống giữa hai ngôi làng.

Romania, quốc gia thành viên NATO có đường biên giới trên bộ dài 614 km với Ukraine, trong những năm qua nhiều lần ghi nhận UAV xâm nhập không phận sau các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine. Kể từ năm 2023, giới chức Romania đã nhiều lần phát hiện mảnh vỡ UAV trên lãnh thổ nước này, đặc biệt sau các cuộc tấn công nhằm vào các cảng của Ukraine dọc sông Danube, nằm ngay bên kia biên giới.

Ba Lan và các nước Baltic cũng từng ghi nhận các vụ UAV xâm nhập không phận. Ảnh: Getty Images.

Tháng 7 vừa qua, các máy bay chiến đấu F-16 của Romania lần đầu tiên bắn hạ 3 UAV mà nước này cáo buộc là của Nga xâm phạm không phận nước này. Đây là UAV thứ tư bị Romania bắn hạ trong năm nay. Trước đó, một UAV bị nghi là của Nga đã rơi trúng một tòa nhà chung cư tại thành phố Galati trong một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, khiến 2 người bị thương.

Trước đó, Ba Lan và các nước Baltic cũng từng ghi nhận các vụ UAV xâm nhập không phận. NATO ngày 14/8 cho biết các máy bay chiến đấu của Italy tham gia nhiệm vụ tuần tra không phận của liên minh đã bắn hạ một UAV xâm nhập không phận Latvia.

Về phần mình, Nga nhiều lần bác bỏ những cáo buộc do phía Romania đưa ra. Đồng thời cho rằng, đây là động thái nhằm cản trở các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine trên sông Danube và Biển Đen. Phía Nga thông tin, các cơ sở này đang được NATO sử dụng để vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine thông qua lãnh thổ Romania.

Thanh Vân

Nguồn: Trt, CNN, Pravda.