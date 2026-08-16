Australia bắt đầu chương trình mua lại súng quy mô lớn từ tháng 11

Australia sẽ triển khai chương trình mua lại súng trên toàn quốc từ ngày 2/11, trong đó bang New South Wales (NSW) sẽ là địa phương đầu tiên thực hiện, nhằm siết chặt kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng chết người tại bãi biển Bondi hồi tháng 12/2025.

Chương trình thu mua lại súng trị giá 64,3 triệu đô la của Tây Úc đã chính thức có hiệu lực. Chính quyền tiểu bang đang so sánh chương trình này với chương trình toàn quốc vào những năm 1990. Ảnh: SMH.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chương trình mua lại súng lần này là chương trình lớn nhất của nước này kể từ sau vụ thảm sát Port Arthur năm 1996. Chính phủ sẽ trả tối đa 1.000 AUD (khoảng 700 USD) cho mỗi khẩu súng được giao nộp.

New South Wales hiện có hơn 1/4 trong tổng số khoảng 4,1 triệu khẩu súng được đăng ký tại Australia. Theo các quy định mới, bang này cũng áp dụng giới hạn mỗi cá nhân được sở hữu tối đa 4 khẩu súng, trong khi các quy định về cấp và kiểm tra giấy phép sử dụng súng được siết chặt hơn.

Chương trình mua lại là một phần trong gói cải cách luật kiểm soát súng và chống tội phạm thù hận được Australia thúc đẩy sau vụ xả súng tại Bondi Beach ngày 14/12/2025, khiến 15 người thiệt mạng trong một lễ hội Hanukkah. Hai đối tượng gây án được cho là sử dụng súng được sở hữu hợp pháp.

Một nghi phạm, Naveed Akram, đang đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan vụ tấn công nhưng chưa đưa ra lời nhận tội.

Chính phủ Australia cho rằng việc giảm số lượng súng trong cộng đồng, tăng cường kiểm tra lý lịch và kiểm soát chặt việc cấp giấy phép sẽ góp phần nâng cao an toàn công cộng. Các biện pháp mới được triển khai trong bối cảnh số lượng súng tại Australia đã tăng đáng kể so với những thập niên trước.

Australia từng được biết đến với hệ thống kiểm soát súng nghiêm ngặt được thiết lập sau vụ thảm sát Port Arthur năm 1996, khi 35 người thiệt mạng. Sau đó, chính phủ tiến hành một chương trình mua lại súng quy mô lớn và siết chặt luật sở hữu súng trên toàn quốc.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters