Nga tăng sử dụng tên lửa S8000 Banderol tập kích Odessa

Nga được cho là đang gia tăng sử dụng tên lửa hành trình cỡ nhỏ S8000 Banderol trong các cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Odessa, miền Nam Ukraine. Các video mới được công bố cho thấy loại vũ khí này bay về phía mục tiêu trong khi máy bay chiến đấu Ukraine được triển khai để tìm cách đánh chặn.

Tên lửa S8000 “Banderol” của Nga. Ảnh: UNITED24 Media.

Theo Defence Express, những hình ảnh mới cho thấy vai trò ngày càng tăng của S8000 Banderol trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Odessa, khu vực có vị trí chiến lược với nhiều cảng và cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng. Nga trước đó nhiều lần tập kích các cơ sở tại khu vực này, trong đó có những mục tiêu liên quan đến hoạt động hàng hải và hậu cần của Ukraine.

S8000 Banderol là một trong những vũ khí tấn công tương đối mới của Nga. Theo các đánh giá của phía Ukraine, loại vũ khí này được xếp vào nhóm tên lửa hành trình cỡ nhỏ, trong khi Không quân Ukraine từng mô tả Banderol là một loại đạn bay lượn. Hệ thống này được cho là có liên quan đến tập đoàn quốc phòng Kronstadt của Nga và được phát triển với mục tiêu tạo ra một vũ khí tấn công có chi phí tương đối thấp.

Các nguồn tin Ukraine cho biết Banderol có thể mang đầu đạn nặng tới 150 kg và có tầm hoạt động lên tới 500 km. Tốc độ của loại vũ khí này được ước tính khoảng 500 km/giờ, trong khi các đánh giá gần đây cho rằng tốc độ hành trình có thể đạt 520-560 km/giờ và tốc độ tối đa khoảng 620-650 km/giờ.

Banderol được trang bị động cơ phản lực và sử dụng dầu hỏa hàng không làm nhiên liệu. Thiết kế nhỏ gọn cùng hệ thống động lực phản lực khiến loại vũ khí này có đặc điểm gần với một tên lửa hành trình cỡ nhỏ hơn là các máy bay không người lái Shahed thường được Nga sử dụng.

Với tầm hoạt động được cho là lên tới 500 km, Nga có thể phóng Banderol từ bán đảo Crimea, khu vực hiện do Nga kiểm soát, để tấn công các mục tiêu tại tỉnh Odessa. Việc xuất hiện ngày càng nhiều loại vũ khí này được cho là đặt thêm thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine, trong bối cảnh các cuộc tập kích nhằm vào khu vực Odessa tiếp tục diễn ra.

Minh Phương

Nguồn: ​Defense Express.