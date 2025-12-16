EU mở rộng danh sách trừng phạt liên quan đến xuất khẩu dầu của Nga

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 5 cá nhân và 4 công ty bị cáo buộc hỗ trợ “đội tàu bóng tối” của Nga, mạng lưới được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và duy trì nguồn thu từ dầu mỏ cho Moscow. Các biện pháp trừng phạt mới nhất là một phần trong nỗ lực của EU nhằm hạn chế doanh thu dầu mỏ của Nga.

Liên minh châu Âu tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp trừng phạt Nga. Ảnh: The Japan Times

Theo Hội đồng châu Âu, các cá nhân bị nêu tên là những doanh nhân có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Rosneft và Lukoil, hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga đã bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vào tháng 10, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép buộc Điện Kremlin tham gia đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của EU bao gồm đóng băng tài sản, cấm công dân và doanh nghiệp EU cung cấp tài chính, cùng với lệnh hạn chế nhập cảnh đối với các cá nhân liên quan.

Danh sách trừng phạt cũng bao gồm các công ty vận tải biển có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Nga. Những doanh nghiệp này sở hữu hoặc quản lý các tàu chở dầu đã bị EU hoặc các quốc gia khác đưa vào danh sách đen vì bị coi là một phần của “đội tàu bóng tối” của Nga.

Các biện pháp trừng phạt mới được ban hành trong bối cảnh hoạt động giao thương dầu thô của Nga tiếp tục xáo trộn, sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil làm đảo lộn kế hoạch mua dầu của nhiều nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ.

Những biện pháp này đã nâng tổng số cá nhân và thực thể bị EU trừng phạt lên hơn 2.600 kể từ tháng 2/2022. Đến nay, EU đã ban hành 19 gói trừng phạt, nhằm vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga và hạn chế nước này tiếp cận tài chính, công nghệ và thị trường năng lượng. EU cũng đã đạt thoả thuận đóng băng vô thời hạn tài sản Ngân hàng Trung ương Nga tại châu Âu nhằm tháo gỡ khoản vay cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến họp ngày 18/12 để hoàn tất các chi tiết còn lại.

Từ phía Nga, Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố kế hoạch của Ủy ban châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng là bất hợp pháp và vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời đã đệ đơn kiện tập đoàn lưu ký chứng khoán Euroclear tại Bỉ lên Tòa án Trọng tài Moscow cáo buộc Euroclear gây thiệt hại cho mình.

Trong khi đó, theo các tính toán của Reuters, giá dầu sụt giảm cùng với việc đồng ruble mạnh lên được dự báo sẽ khiến doanh thu dầu khí của Nga trong tháng 12 giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, The Moscow Times