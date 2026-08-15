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Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Phương Đỗ - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Mùa thu là lúc danh thắng Kim Sơn ở xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình. Giữa quần thể núi đá vôi kỳ vĩ, mặt nước mênh mang và những đóa hoa súng bung nở, hành trình ngồi thuyền xuôi dòng suối Ấu, khám phá hang động, vãn cảnh chùa Linh Ứng trở thành trải nghiệm níu chân du khách.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Mùa thu là lúc danh thắng Kim Sơn ở xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình. Giữa quần thể núi đá vôi kỳ vĩ, mặt nước mênh mang và những đóa hoa súng bung nở, hành trình ngồi thuyền xuôi dòng suối Ấu, khám phá hang động, vãn cảnh chùa Linh Ứng trở thành trải nghiệm níu chân du khách.

Video: Danh thắng Kim Sơn đầu thu.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Nằm giữa không gian thiên nhiên còn giữ được vẻ nguyên sơ, danh thắng Kim Sơn gây ấn tượng ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên bởi quần thể 29 ngọn núi đá vôi với hình dáng, thế núi khác nhau, phủ lên mình những thảm cây xanh mướt, từ xa tựa những tòa lâu đài được tạo tác giữa thiên nhiên.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Theo những người thường xuyên gắn bó với điểm đến này, khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 được xem là lúc cảnh sắc nơi đây đặc biệt cuốn hút, thời tiết trở nên dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm ngoài trời.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Đây cũng là thời điểm hoa súng nở rộ, chấm những nét màu hồng nổi bật trên mặt nước, hòa cùng màu xanh của cây cỏ, tạo nên bức tranh sơn thủy vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Điểm nhấn trong hành trình khám phá Kim Sơn chính là trải nghiệm ngồi thuyền trên suối Ấu. Dòng suối dài gần 3km, uốn lượn mềm mại qua núi đá, khi rộng mở giữa những khoảng nước mênh mông, lúc lại len lỏi giữa các vách núi.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Những bông súng hồng rực nổi bật trên mặt nước, giữa không gian xanh mướt tạo thành một cảnh sắc rực rỡ thu hút du khách đến đây check-in lưu giữ kỷ niệm.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan trên mặt nước, danh thắng Kim Sơn còn sở hữu hệ thống 7 hang động độc đáo thông với nhau trong lòng núi. Trong đó, động Ngọc Hồ, Ngọc Kiều và động Tiên Sơn là những điểm đến tạo nên sức hút riêng cho hành trình khám phá.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Động Kim Sơn là một động nước men theo suối Ấu, xuyên qua vách núi. Bên trong động, những tầng thạch nhũ với nhiều hình thù tạo nên vẻ đẹp lung linh, kỳ thú.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Trong những ngày nắng nóng, khi thuyền đưa du khách xuyên qua lòng động, luồng gió mát lành từ sâu trong núi tạo cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác với không gian bên ngoài.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Văn bia chữ Hán cổ gắn liền với lịch sử lâu đời được khắc trên các hang động tại danh thắng Kim Sơn, đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Sau hành trình khám phá hang động, chùa Linh Ứng là điểm dừng chân không thể bỏ qua.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Chùa còn có tên Ngọc Sơn Linh Ứng thiền tự, nằm trong quần thể danh thắng Kim Sơn, ở vị trí lưng tựa vách núi, mặt hướng ra vùng đầm hoa súng rộng lớn. Bao quanh ngôi chùa là những dãy núi đá hùng vĩ, tạo nên một không gian vừa khoáng đạt vừa thanh tịnh.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Một trong những giá trị làm nên sức hấp dẫn của Kim Sơn chính là vẻ đẹp tự nhiên gần như chưa bị bê tông hóa. Núi đá, hang động, dòng suối, mặt nước, cây cỏ và những công trình tâm linh đan xen, tạo thành một quần thể cảnh quan hài hòa.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Du khách tỏ ra vô cùng thích thú khi trải nghiệm ngồi thuyền xuôi dòng suối Ấu, thưởng ngoạn cảnh sắc non nước hữu tình của danh thắng Kim Sơn.

Khám phá danh thắng Kim Sơn vào mùa đẹp nhất trong năm

Năm 2009, Kim Sơn được công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Hiện nay, nơi đây là một trong những điểm tham quan quan trọng trong tuyến du lịch sông Mã kết nối với Di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, mở thêm cơ hội để Kim Sơn trở thành một mắt xích trong hành trình khám phá các giá trị thiên nhiên, lịch sử và văn hóa đặc sắc của Thanh Hóa.

Phương Đỗ - Hoàng Đông

Từ khóa:

#Danh thắng Kim Sơn #Xã Biện Thượng #Vãn cảnh chùa #Hang động #Du khách #Hoa súng #Mùa thu

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