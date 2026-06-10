EU đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 9/6 đã đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, tập trung vào năng lượng, tài chính và thương mại.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: European Union.

Phát biểu tại Brussels, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen thông báo, gói trừng phạt mới tập trung vào việc siết chặt nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga, đặc biệt là dầu mỏ. EU đề xuất duy trì cơ chế trần giá dầu Nga ở mức hiện tại khoảng 44 USD/thùng đến tháng 1/2027, nhằm hạn chế khả năng hưởng lợi từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Chúng tôi đang mở rộng các lệnh cấm giao dịch đối với 31 ngân hàng Nga và thêm 20 ngân hàng, công ty tiền số và nhà giao dịch dầu tại các nước thứ ba”. Bà khẳng định mục tiêu là tiếp tục làm suy yếu nền tảng kinh tế của Nga.

Trong lĩnh vực năng lượng và vận tải, EU đề xuất bổ sung 30 tàu vào danh sách trừng phạt, bao gồm các tàu bị cáo buộc giúp Moscow né tránh lệnh cấm vận dầu mỏ. Ngoài ra, các cảng, sân bay và nhà máy lọc dầu liên quan đến dầu Nga cũng có thể bị hạn chế giao dịch.

Về thương mại, EU dự kiến siết xuất khẩu các mặt hàng và công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng Nga, đặc biệt là thiết bị liên quan đến máy bay không người lái. Đồng thời, khối này sẽ áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa trị giá khoảng 60 triệu euro, bao gồm một số kim loại và phụ tùng ô tô.

Lần đầu tiên, lĩnh vực thủy sản của Nga cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, với việc hạn chế nhập khẩu một số sản phẩm như cá tuyết và các loại cá biển khác.

Ngoài các biện pháp kinh tế, gói trừng phạt lần này còn mở rộng sang lĩnh vực quân sự và cá nhân. Theo đó, những công dân đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022 có thể bị cấm nhập cảnh vào khu vực Schengen.

EU đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Ảnh: INSIGHT EU MONITORING.

Hiện, đề xuất mới của EU cần nhận được sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên trước khi chính thức có hiệu lực. Các nhà ngoại giao châu Âu cho biết khối này đang hướng tới mục tiêu hoàn tất quá trình đàm phán và phê duyệt trong những tuần tới. Nếu được thông qua, đây sẽ là gói trừng phạt toàn diện nhất của Liên minh châu Âu kể từ đầu năm 2026, thể hiện nỗ lực tiếp tục gây sức ép kinh tế và tài chính đối với Nga trong bối cảnh triển vọng chấm dứt xung đột tại Ukraine vẫn còn nhiều bất định.

Thanh Giang