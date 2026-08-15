CLB Đông Á Thanh Hóa chuẩn bị đổi tên và đón chủ tịch mới; Ronaldo gây sốc với diện mạo trẻ trung, nhuộm tóc vàng

Lãnh đạo VFF lên tiếng bảo vệ Quang Hải trước trận bán kết; Arteta háo hức đấu Man City thời hậu Guardiola; Báo chí Đông Nam Á đánh giá cao sự hấp dẫn của hai cặp bán kết ASEAN Cup 2026... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (15/8).

CLB Đông Á Thanh Hóa chuẩn bị đổi tên và đón chủ tịch mới

CLB Đông Á Thanh Hóa sắp bước vào một chương mới khi chuẩn bị đổi tên thành CLB Bóng đá Thanh Hóa và chuyển giao quyền quản lý sang Công ty Cổ phần phát triển bóng đá Thanh Hóa.

CLB Thanh Hóa sắp có chủ mới. Ảnh minh họa

Doanh nhân Lê Xuân Tưởng sẽ đảm nhận vị trí tân Chủ tịch thay cho ông Cao Hoàng Đức, dự kiến hoàn tất thủ tục bàn giao trong vài ngày tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đội bóng xứ Thanh vừa giải quyết xong án cấm chuyển nhượng của FIFA nhờ sự hỗ trợ tài chính từ Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Với ban lãnh đạo mới và sự ổn định về mặt tài chính, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đang tích cực chuẩn bị lực lượng, hướng tới mục tiêu thiết thực là trụ hạng thành công và phát triển bền vững tại V.League 2026/27.

Lãnh đạo VFF lên tiếng bảo vệ Quang Hải trước trận bán kết

Trước thềm trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia, Phó Chủ tịch VFF kiêm Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải.

Lãnh đạo VFF đặt niềm tin vào Quang Hải trước trận bán kết với Malaysia. Ảnh: VFF

Trước những ý kiến trái chiều xoay quanh phong độ của tiền vệ này tại vòng bảng, lãnh đạo VFF nhấn mạnh rằng một trận đấu chưa tốt không thể dùng để đánh giá thấp năng lực hay phủ nhận những đóng góp lâu dài của anh cho đội tuyển.

Sự hậu thuẫn vững chắc từ ban lãnh đạo và ban huấn luyện được kỳ vọng sẽ giúp Quang Hải giải tỏa áp lực tâm lý, phát huy tối đa bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn để cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua thử thách lớn trên đất Malaysia.

Báo chí Đông Nam Á đánh giá cao sự hấp dẫn của hai cặp bán kết ASEAN Cup 2026

Trước thềm vòng bán kết ASEAN Cup 2026, truyền thông khu vực đồng loạt nhận định các cặp đấu sắp tới sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) là đội bóng giàu thành tích nhất Đông Nam Á. Ảnh: FAT

Trang ASEAN Football nhấn mạnh việc quy tụ cả bốn đội bóng từng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu gồm Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Malaysia. Trong đó, cặp đấu giữa đương kim vô địch Việt Nam và chủ nhà Malaysia được dự đoán vô cùng căng thẳng trên sân Kuala Lumpur.

Tờ Bola Sport của Indonesia cũng đánh giá cao sự quyết tâm của “Hổ Mã Lai” dù lực lượng không phải mạnh nhất, đồng thời kỳ vọng các đội bóng chiếu dưới sẽ phá vỡ thế độc tôn của cặp đôi Thái Lan - Việt Nam trong những năm qua.

Cristiano Ronaldo gây sốc với diện mạo trẻ trung, nhuộm tóc vàng sau đám cưới

Siêu sao Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi xuất hiện với mái tóc cắt sát và nhuộm vàng sẫm trong buổi tập cùng Al Nassr để chuẩn bị cho mùa giải mới tại Saudi Arabia.

Người hâm mộ bất ngờ với diện mạo mới của Ronaldo (Ảnh: ANFC).

Sự thay đổi ngoại hình đầy trẻ trung này diễn ra chỉ vài ngày sau khi anh chính thức kết hôn với bạn gái lâu năm Georgina Rodríguez. Ở tuổi 41, CR7 vẫn đang sung sức và cam kết gắn bó với đội bóng Tây Á đến năm 2027 sau khi vừa giành chức vô địch quốc gia.

Bước vào mùa giải mới 2026/27, mục tiêu lớn nhất của Ronaldo là chinh phục cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, khi anh hiện chỉ còn cách kỷ lục vĩ đại này 24 pha lập công.

Arteta háo hức đấu Man City thời hậu Guardiola

Trước thềm trận tranh Siêu Cup Anh diễn ra vào ngày 16/8, HLV Mikel Arteta đã dành sự tôn trọng lớn cho người đồng nghiệp cũ Pep Guardiola, khẳng định ông là chiến lược gia xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Đồng thời, thuyền trưởng Arsenal cũng bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực của tân HLV Enzo Maresca - người kế nhiệm Guardiola tại Man City.

HLV Mikel Arteta trong buổi họp báo trước trận tranh Siêu Cup Anh giữa Arsenal và Man City tại sân Principality, Cardiff ngày 14/8/2026. Ảnh: Arsenal FC

Dù đối thủ có những thay đổi lớn về thượng tầng, Arteta vẫn khẳng định Arsenal bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm giành danh hiệu chính thức đầu tiên của mùa giải mới.

Với đội hình đã được tăng cường bằng những bản hợp đồng chất lượng như Bruno Guimaraes, “Pháo thủ” đang tràn đầy sự tự tin trong việc tiếp tục khẳng định vị thế đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

HS