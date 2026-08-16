Robot hình người của Trung Quốc gia nhập lực lượng cảnh sát giao thông

Nỗ lực của Trung Quốc trong lĩnh vực robot hình người đã thực sự lan rộng ra đường phố khi thành phố Vũ Hồ thuộc tỉnh An Huy vừa chính thức triển khai “Robot cảnh sát thông minh R001”, một robot cảnh sát giao thông hình người, nhằm hỗ trợ cảnh sát điều phối giao thông tại các nút giao, giám sát tình hình đường phố và hướng dẫn người tham gia giao thông.

Robot cảnh sát thông minh R001 trên đường phố Vũ Hồ, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua.

Mặc đồng phục và đội mũ cảnh sát, robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) R001 được kết nối với hệ thống đèn tín hiệu giao thông của khu vực, có khả năng thực hiện các động tác điều khiển giao thông đồng bộ với chu kỳ đèn. Khi nhận lệnh, robot cũng có thể tự di chuyển tới những vị trí được chỉ định.

Thiết bị được trang bị camera 360 độ và hệ thống phát giọng nói thông minh, cho phép nhận diện phương tiện đỗ đúng quy định, theo dõi tình trạng giao thông trên các tuyến đường và phát hiện một số hành vi vi phạm của người đi bộ cũng như phương tiện không cơ giới. Khi phát hiện vi phạm, robot có thể đưa ra cảnh báo bằng giọng nói theo thời gian thực.

Nhờ các thuật toán nhận diện đa phương thức tích hợp, robot có thể phát hiện những tình huống như người đi xe đạp đi vào làn dành cho phương tiện cơ giới và nhắc nhở họ chuyển sang làn đường phù hợp. Người điều khiển xe scooter điện vi phạm quy định giao thông cũng có thể nhận cảnh báo trực tiếp từ robot.

Theo giới chức địa phương, robot có khả năng hoạt động liên tục 24 giờ, qua đó hỗ trợ duy trì giám sát và điều tiết giao thông trong thời gian dài, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm hoặc khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên, R001 được xác định là trợ lý của cảnh sát giao thông, không thay thế con người, nhằm giảm tải công việc cho lực lượng chức năng, đồng thời tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn giao thông.

Việc robot hình người được triển khai vào hoạt động thực tế cho thấy Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ này, qua đó củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh robot hình người toàn cầu và cho thấy tham vọng dẫn đầu của nước này trong lĩnh vực công nghệ mới nổi.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion.