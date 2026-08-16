Cháy rừng hoành hành tại châu Âu, hàng nghìn người phải sơ tán

Hàng loạt vụ cháy rừng tiếp tục hoành hành tại nhiều khu vực ở châu Âu, thiêu rụi hàng chục nghìn hecta rừng và buộc hàng nghìn người phải sơ tán trong bối cảnh thời tiết nóng, khô và gió mạnh làm gia tăng nguy cơ cháy lan.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: ABC News.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 15/8 cảnh báo châu Âu đang ở mức “báo động cháy rừng cao”, trong đó các quốc gia Đông Âu chịu áp lực ngày càng lớn. Bà cho biết, các vệ tinh quan sát Trái đất Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) đang hỗ trợ lập bản đồ các khu vực cháy tại Tây Ban Nha, Albania, Hy Lạp, Pháp, Đức và Serbia. Cơ chế Bảo vệ Dân sự của EU luôn sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia khi cần thiết.

Tại Pháp, khoảng 100 người dân và du khách đã được sơ tán khỏi khu vực quanh thị trấn Luglon, tỉnh Landes, miền Tây Nam, do đám cháy bùng phát từ ngày 13/8 và đã thiêu rụi khoảng 1.580 ha. Khoảng 550 lính cứu hỏa cùng các máy bay chữa cháy được huy động để khống chế đám cháy. Tại Đức, ít nhất 1.800 người phải sơ tán khỏi Hürtgenwald do một vụ cháy rừng lớn tại khu vực Eifel. Khoảng 1.400 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Đây được cho là vụ cháy rừng lớn nhất từng xảy ra tại bang North Rhine-Westphalia. Lực lượng cứu hỏa Đức cũng hỗ trợ Bỉ dập đám cháy tại công viên tự nhiên Fagnes, đã thiêu rụi ít nhất 16 km2 rừng.

Lực lượng cứu hỏa tiếp tục chiến đấu với đám cháy rừng ở vùng Landes của Pháp. Ảnh: France 24.

Tại Tây Ban Nha, khoảng 1.000 người đã được sơ tán ở vùng Aragon, nơi đám cháy đã thiêu rụi hơn 15.000 ha, song chưa lan tới các khu dân cư. Hy Lạp ghi nhận hơn 50 vụ cháy rừng và cháy nông nghiệp trong 24 giờ qua, phần lớn đã được kiểm soát. Trong khi đó, tại Croatia, hơn 100 lính cứu hỏa cùng 2 máy bay chữa cháy đang dập lửa trên đảo Dugi Otok. Tại Serbia, lực lượng chức năng đang ứng phó với 25 vụ cháy rừng, trong đó một đám cháy tại Vườn quốc gia Deliblatska đã thiêu rụi khoảng 25 km2.

Tình trạng cháy rừng diễn biến phức tạp tại nhiều nước châu Âu, buộc các lực lượng cứu hộ phải tăng cường ứng phó, trong khi EU tiếp tục theo dõi tình hình và duy trì cơ chế hỗ trợ giữa các quốc gia.

Minh Phương

Nguồn: Euronews.