Ba Lan sẽ viện trợ Patriot cho Ukraine

Vụ một tên lửa được cho là của Nga xâm nhập không phận và rơi xuống miền Đông Ba Lan đang tạo thêm sức ép đối với vấn đề an ninh sườn phía Đông NATO. Warsaw đồng thời phát tín hiệu có thể tăng hỗ trợ phòng không cho Ukraine, trong đó không loại trừ việc cung cấp thêm các hệ thống Patriot.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Chính phủ Ba Lan sẽ xem xét cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm các hệ thống Patriot . Ảnh: Getty Images.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 30/7 cho biết Chính phủ Ba Lan sẽ xem xét cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có các hệ thống Patriot, sau khi một vật thể bay được xác định nhiều khả năng là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga rơi xuống cánh đồng gần làng Tarnawa-Kolonia, cách biên giới Ukraine hơn 100 km. Ông Tusk nhấn mạnh Warsaw không có lý do để cho rằng Ba Lan là mục tiêu của vụ việc, song quân đội nước này đã sẵn sàng đánh chặn nếu tên lửa tiếp tục bay theo hướng đe dọa lãnh thổ Ba Lan.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 30/7, trong thời điểm Nga tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine. Quân đội Ba Lan phát hiện một vật thể xâm nhập không phận lúc khoảng 3 giờ 40 phút và lập tức điều máy bay chiến đấu thực hiện nhiệm vụ xác minh, bảo vệ không phận. Vật thể sau đó biến mất khỏi radar và được xác định đã rơi xuống một khu vực canh tác không có người ở, tạo hố rộng khoảng 10 m.

Các bệ phóng hệ thống Patriot. Ảnh: NATO.

NATO sau đó xác nhận một tên lửa của Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan trước khi rơi xuống lãnh thổ nước này, đồng thời cho biết NATO và Ba Lan đã kích hoạt các hệ thống phòng không và phòng thủ mặt đất để ứng phó. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte gọi đây là “một hành động liều lĩnh khác của Nga” và là hệ quả nguy hiểm của cuộc xung đột Ukraine.

Trong bối cảnh đó, đề xuất tăng viện trợ Patriot cho Ukraine mang ý nghĩa không chỉ hỗ trợ Kiev bảo vệ các thành phố và hạ tầng trọng yếu, mà còn liên quan trực tiếp đến tính toán an ninh của Ba Lan.

Warsaw mới đây cũng đã xác nhận chuyển một số tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE dành cho hệ thống Patriot cho Ukraine, theo đề nghị của NATO và Bộ Tư lệnh Tối cao Đồng minh châu Âu. Chính phủ Ba Lan khẳng định số lượng chuyển giao ở mức hạn chế và không làm ảnh hưởng đáng kể đến năng lực phòng không của nước này. Tuy nhiên, quyết định đã gây tranh luận trong nội bộ Ba Lan, khi phe đối lập cảnh báo việc chuyển giao các tên lửa Patriot có thể làm suy giảm năng lực ứng phó của Warsaw trước nguy cơ từ Nga.

Thu Uyên

Nguồn: The kyiv Independent.