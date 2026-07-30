Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu

Ngày 30/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Thu Vui

Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và những năm tiếp theo.

Qua đánh giá, thời gian qua các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, chuẩn bị nội dung trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng như các nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế như kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; chất lượng tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu; việc phối hợp góp ý còn hình thức, hồ sơ trình phải chỉnh sửa nhiều lần; công tác chuẩn bị các cuộc họp chưa bảo đảm, làm phát sinh nhiều cuộc họp không cần thiết, kéo dài thời gian xử lý công việc và ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành.

Để khắc phục những tồn tại trên, thực hiện nghiêm Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 534/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.

1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát huy vai trò nêu gương, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; chấp hành nghiêm thời gian làm việc; không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa; ứng xử chuẩn mực, tận tình với người dân, doanh nghiệp.

Chỉ thị nghiêm cấm các hành vi đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, chuyển công việc thuộc thẩm quyền lên cấp trên hoặc sang cơ quan khác; nghiêm cấm gây phiền hà, sách nhiễu, yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định khi giải quyết thủ tục hành chính; hồ sơ giải quyết trễ hạn phải có văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn rõ thời gian trả kết quả theo quy định.

Mọi nhiệm vụ phải thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ chủ yếu để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

2. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chuẩn bị nội dung trình

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng từng nội dung tham mưu; không giao phó việc nghiên cứu, đề xuất cho chuyên viên. Văn bản tham gia ý kiến phải thể hiện rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý với từng nội dung; nội dung không đồng ý phải nêu rõ lý do, viện dẫn cụ thể căn cứ pháp lý; chấm dứt tình trạng trả lời chung chung như “thống nhất với đề xuất của cơ quan chủ trì”, “đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật”, “không có ý kiến gì khác”. Văn bản góp ý theo cách này được xác định là không hoàn thành nhiệm vụ tham mưu.

Chỉ thị cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong toàn bộ quy trình tham mưu, soạn thảo, thẩm định, lấy ý kiến, trình ký và lưu trữ văn bản; tuyệt đối không trao đổi, gửi, nhận hoặc lưu trữ tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước trên các nền tảng mạng xã hội, thư điện tử cá nhân hoặc hệ thống thông tin không được cấp có thẩm quyền cho phép.

3. Chấn chỉnh việc chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp; cắt giảm các cuộc họp không cần thiết

Để chấn chỉnh việc tổ chức các cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chỉ tổ chức họp khi thật sự cần thiết; không họp đối với các nội dung đã được phân cấp, phân quyền hoặc có thể xử lý bằng văn bản, trên môi trường mạng; thực hiện nguyên tắc “một nội dung - một cuộc họp”, lồng ghép các nội dung liên quan trong cùng một cuộc họp.

Việc gửi tài liệu trước là điều kiện bắt buộc để tổ chức cuộc họp. Cơ quan chủ trì phải gửi giấy mời và tài liệu chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày họp (đối với nội dung đột xuất là trước ít nhất một buổi làm việc); cuộc họp không gửi tài liệu đúng thời hạn thì phải hoãn tổ chức, người đứng đầu cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ thị quy định người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp dự các cuộc họp do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; trường hợp cử cấp phó dự thay phải được sự đồng ý của người chủ trì và người dự thay phải đủ thẩm quyền, nắm chắc nội dung. Đồng thời, yêu cầu rút ngắn thời gian hội họp theo tinh thần Kết luận số 226-KL/TW; từ nay đến hết năm 2026 hạn chế tối đa việc triệu tập cán bộ xã, phường về tỉnh dự họp khi có thể tham dự trực tuyến; phấn đấu 100% văn bản, báo cáo định kỳ được gửi, nhận trên môi trường mạng.

4. Dành thời gian đi cơ sở, giải quyết công việc tại chỗ

Một nội dung đáng chú ý của Chỉ thị là yêu cầu dành nhiều thời gian đi cơ sở, giải quyết công việc tại chỗ. Theo đó, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị phải dành tối thiểu một phần ba thời gian làm việc trong tháng để đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với xã, phường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân; Chủ tịch UBND các xã, phường bám sát địa bàn, trực tiếp xử lý các vụ việc phát sinh.

Trước ngày 15/8/2026, từng sở, ban, ngành phải đăng ký với Chủ tịch UBND tỉnh danh mục các điểm nghẽn, công trình, dự án mà lãnh đạo cơ quan trực tiếp xuống hiện trường xử lý trong quý III và quý IV năm 2026.

Thời gian giảm được từ hội họp sẽ tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2026, xử lý các dự án chậm tiến độ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công, đưa các dự án lớn vào hoạt động đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

5. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh

Nâng cao chất lượng thẩm tra hồ sơ trình. Văn bản thẩm tra phải nêu rõ hồ sơ đủ hay chưa đủ điều kiện trình; những vấn đề còn ý kiến khác nhau; quan điểm của Văn phòng và phương án đề xuất xử lý. Hồ sơ chưa đủ điều kiện thì trả lại cơ quan chủ trì, không tiếp nhận, không đưa ra cuộc họp.

Đối với hồ sơ còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chủ trì họp với các cơ quan liên quan để thống nhất phương án; sau không quá 02 ngày làm việc, cơ quan chủ trì phối hợp với Văn phòng hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Ban hành thông báo kết luận chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp; đối với nội dung cấp bách là 01 ngày làm việc; những việc cần triển khai ngay thì cơ quan được giao căn cứ chỉ đạo tại cuộc họp để thực hiện, không chờ thông báo kết luận.

Xây dựng lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo hướng bố trí tối thiểu 02 ngày trong tuần không xếp lịch họp tại trụ sở để lãnh đạo tỉnh đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với xã, phường, nhà đầu tư, chủ đầu tư; các cơ quan, đơn vị chỉ đăng ký mời lãnh đạo tỉnh dự họp, làm việc khi thật sự cần thiết và phải gửi trước nội dung, tài liệu.

Hằng quý, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh: số cuộc họp đã tổ chức và mức giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ họp trực tuyến; số lượng văn bản hành chính; danh sách các cơ quan gửi tài liệu chậm, cử người dự họp không đúng thành phần, trả lời ý kiến chậm hoặc không rõ quan điểm, chậm hoàn chỉnh hồ sơ sau kết luận. Kết quả được công khai tại Hội nghị giao ban của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Tổ chức thực hiện

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quán triệt Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thành việc rà soát, sửa đổi quy chế làm việc trước ngày 31/8/2026.

Kết quả thực hiện Chỉ thị là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; trường hợp để xảy ra tình trạng tham mưu chậm, tham mưu sai, góp ý không rõ quan điểm, gửi tài liệu chậm, cử người dự họp không đúng thành phần hoặc làm kéo dài thời gian xử lý công việc sẽ bị xem xét, kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

Toàn văn Chỉ thị số 12/CT-UBND xem tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)