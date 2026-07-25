Ukraine, Mỹ, Ba Lan và Nhật Bản hợp tác sản xuất Patriot?

Trong bối cảnh nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine ngày càng cạn kiệt, Kiev đang đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác quốc tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự sản xuất loại vũ khí phòng không chiến lược này, trong khi Ba Lan đề xuất thiết lập cơ chế hợp tác ba bên với Mỹ và Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka phát biểu tại Hội nghị Thanh niên châu Âu, sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU của Ba Lan, tại Nhà hát Giao hưởng Wieniawski ở Lublin, miền đông Ba Lan, ngày 3 tháng 3 năm 2025. Ảnh: EPA.

Trong chuyến thăm Washington ngày 24 tháng 7, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka cho biết Warsaw đã đề xuất Mỹ, Ba Lan và Ukraine cùng hợp tác sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Theo bà, nếu đặt nhà máy trong lãnh thổ Ukraine sẽ có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Nên việc đặt dây chuyền sản xuất tại Ba Lan sẽ giúp bảo đảm an toàn tối đa.

Giới chức Ba Lan cũng nhấn mạnh nước này đã có kinh nghiệm tham gia các chương trình liên quan đến hệ thống Patriot và đang cùng Mỹ và một số đồng minh NATO xây dựng trung tâm bảo dưỡng tên lửa PAC-3 tại châu Âu. Nếu được Washington chấp thuận, Ba Lan có thể trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất Patriot của NATO, góp phần rút ngắn thời gian cung ứng tên lửa cho Ukraine và tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng của châu Âu.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về chủ trương cấp phép để Ukraine tham gia sản xuất tên lửa Patriot. Đề xuất của Ba Lan là một trong những sáng kiến cụ thể nhất nhằm mở rộng năng lực sản xuất tên lửa Patriot tại châu Âu.

Ba Lan không phải là quốc gia duy nhất mong muốn tham gia chuỗi sản xuất Patriot. Đức cũng đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng năng lực sản xuất dòng tên lửa PAC-3 MSE trên lãnh thổ nước này, làm gia tăng cuộc cạnh tranh giữa các đồng minh NATO nhằm thu hút công nghệ và đầu tư quốc phòng từ Mỹ.

Một tên lửa đánh chặn phòng không Patriot được phóng đi trong một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật. Ảnh: Defence Express.

Song song với đề xuất từ Ba Lan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đang thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản. Kiev bày tỏ mong muốn làm việc với Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries - doanh nghiệp duy nhất ngoài Mỹ được cấp phép sản xuất tên lửa Patriot nhằm tận dụng kinh nghiệm và công nghệ để phát triển năng lực sản xuất trong nước.

Việc Ukraine đồng thời thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Ba Lan và Nhật Bản phản ánh nỗ lực đa dạng hóa nguồn chuyển giao công nghệ và mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng,trong bối cảnh nhu cầu về loại tên lửa đánh chặn này gia tăng do xung đột tại Ukraine và những thách thức an ninh mới.

Nhật Lệ

Nguồn: United24media, Dailymaverick.