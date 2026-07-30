Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

Chiều 30/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế trình bày phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, việc xây dựng phương án xuất phát từ yêu cầu triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tinh gọn tổ chức bộ máy; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Công văn số 814/TTg-TCCV ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh có 1.908 trường mầm non và phổ thông công lập; 24 cơ sở giáo dục thường xuyên công lập và 8 trường trung cấp công lập. Bên cạnh những kết quả đạt được, mạng lưới trường học vẫn còn tồn tại nhiều điểm trường lẻ, trường quy mô nhỏ, phân tán, hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ chưa cao, nhất là tại khu vực miền núi.

Đề án xác định mục tiêu tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, hợp lý, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tối ưu cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và nguồn lực đầu tư; đồng thời bảo đảm quyền học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận giáo dục, tuyệt đối không để học sinh vì khó khăn mà không được đến trường.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Theo phương án đề xuất đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, tỉnh thực hiện sắp xếp theo điều kiện thực tế từng địa phương, bảo đảm mỗi xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng đầy đủ cấp tiểu học, THCS; khuyến khích xây dựng các trường quy mô lớn tại những nơi có điều kiện thuận lợi.

Đối với hệ thống giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp, đồng thời thí điểm chuyển đổi một số cơ sở sang mô hình trường trung học nghề; tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa thành Trường Giáo dục chuyên biệt Thanh Hóa.

Đề án đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, những địa phương có điều kiện thuận lợi phấn đấu giảm khoảng 50%. Sau khi thực hiện đề án, toàn tỉnh dự kiến giảm 742 đầu mối trường học và trung tâm, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất; đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục.

Việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc không cơ học, phù hợp đặc điểm từng vùng miền; bảo đảm quyền học tập của học sinh; hạn chế tối đa tác động đến hoạt động dạy học, tâm lý giáo viên, học sinh và phụ huynh; gắn với chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học 2026-2027.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Theo lộ trình, các địa phương xây dựng phương án cụ thể trước ngày 5/8; hoàn thành việc thành lập các đơn vị sau sắp xếp trước ngày 20/8 và hoàn tất bàn giao tổ chức, nhân sự, tài sản trước ngày 25/8/2026, bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục diễn ra liên tục, ổn định, không ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đánh giá cao các ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị và nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện phương án bảo đảm chặt chẽ, khả thi, đúng các quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh trước khi tổ chức triển khai thực hiện.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có phạm vi rộng, tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm hoàn thành trước năm học mới 2026-2027, tuyệt đối không để việc sắp xếp làm gián đoạn hoạt động dạy và học cũng như ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dạy, người học.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện phải quán triệt quan điểm xuyên suốt là không sắp xếp theo hướng cơ học, không chỉ nhằm mục tiêu giảm đầu mối đơn vị mà phải hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các dịch vụ giáo dục.

Đối với các địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lưu ý phải có phương án phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm quyền học tập của học sinh, không để phát sinh khó khăn trong việc đến trường, không để học sinh vì khoảng cách địa lý hoặc điều kiện đi lại mà bị ảnh hưởng đến việc học tập.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện cơ sở vật chất, tài sản công, quỹ đất của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp để xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề án, cập nhật đầy đủ các chủ trương, quy định và văn bản chỉ đạo mới của Trung ương trước khi ban hành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với ngành giáo dục, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và Nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời phản ánh và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Minh Hiếu