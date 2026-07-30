Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thông báo thời gian xét tuyển cộng tác viên dẫn chương trình

Hội đồng xét tuyển cộng tác viên dẫn chương trình Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thông báo, kỳ xét tuyển sẽ được tổ chức trong 2 ngày 8 và 9/8/2026 (thứ Bảy và Chủ Nhật) tại trụ sở Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa (Đại lộ Hùng Vương, phường Hạc Thành). Thời gian xét tuyển buổi sáng từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ.

Kỳ xét tuyển gồm 2 vòng.

Vòng 1 (ngày 08/8/2026) - Kiểm tra kỹ năng cơ bản:

Thí sinh thực hiện các nội dung:

- Đọc bản tin mẫu (bốc thăm ngẫu nhiên);

- Giới thiệu bản thân trước máy quay;

- Xử lý tình huống ứng biến theo yêu cầu của Hội đồng.

Thời lượng: khoảng 08 - 10 phút/thí sinh.

Vòng 2 (ngày 09/8/2026): Chỉ áp dụng đối với thí sinh đạt yêu cầu vòng 1.

Nội dung gồm:

- Phỏng vấn đánh giá kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng yêu

cầu công việc và thời gian tham gia cộng tác;

- Thực hành dẫn chương trình theo kịch bản do Hội đồng cung cấp.

Thời lượng: khoảng 12 - 15 phút/thí sinh.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 và lịch xét tuyển cụ thể sẽ được Hội đồng thông báo ngay sau khi hoàn thành việc chấm thi Vòng 1.

Yêu cầu đối với thí sinh

- Có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi ít nhất 15 phút để làm thủ tục dự thi;

- Mang theo Căn cước công dân, bằng cấp và các giấy tờ có liên quan để đối chiếu;

- Trang phục lịch sự, phù hợp với tính chất của kỳ thi tuyển cộng tác viên dẫn chương trình;

- Chấp hành nghiêm nội quy, hướng dẫn của Hội đồng trong suốt quá trình dự thi.

Danh sách thí sinh dự xét tuyển và lịch phân ca:

Mọi thông tin cần trao đổi, thí sinh liên hệ Hội đồng xét tuyển qua số điện thoại 0931.353.836 trong giờ hành chính để được hướng dẫn.