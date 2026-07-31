Israel phá hủy đường hầm Hezbollah, thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon thêm thách thức

Căng thẳng tại miền Nam Lebanon tiếp tục gia tăng khi Israel tuyên bố phá hủy một hệ thống đường hầm của Hezbollah tại khu vực Beaufort, chỉ một ngày sau khi cáo buộc lực lượng này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Động thái cho thấy thỏa thuận do Mỹ bảo trợ vẫn đứng trước nguy cơ bị phá vỡ.

Bên trong đường hầm của Hezbollah. Ảnh: Times of Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 31/7 cho biết, quân đội nước này đã phá hủy hệ thống đường hầm của Hezbollah tại khu vực đồi Beaufort, miền Nam Lebanon. Theo tuyên bố của Israel, khoảng 700 tấn thuốc nổ được sử dụng để phá hủy công trình ngầm, vốn được Israel cho là một phần quan trọng trong kế hoạch của Hezbollah nhằm xâm nhập các cộng đồng ở khu vực Galilee, miền Bắc Israel.

Israel cho biết quyết định phá hủy đường hầm được thực hiện sau khi Hezbollah bị cáo buộc phóng một máy bay không người lái mang thuốc nổ nhằm vào một xe công binh của Israel tại khu vực Ali al-Taher hôm 29/7. Quân đội Israel gọi đây là hành động “vi phạm trắng trợn” thỏa thuận ngừng bắn. Hezbollah chưa nhận trách nhiệm về vụ việc.

Hệ thống đường hầm tại Beaufort đã được quân đội Israel phát hiện trước đó. Israel cho biết mạng lưới ngầm này chứa cơ sở hạ tầng và vũ khí của Hezbollah, đồng thời được xây dựng với mục đích phục vụ các hoạt động quân sự nhằm vào Israel.

Đáng chú ý, chiến dịch mới diễn ra trong lúc Israel và Lebanon đang triển khai khuôn khổ thỏa thuận do Mỹ bảo trợ ngày 26/6, và từ giữa tháng 7, quân đội Lebanon đã bắt đầu tiếp quản một số “khu vực thí điểm”, trong đó có Zawtar al-Gharbiyah, sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực.

Israel dùng 700 tấn thuốc nổ san phẳng đường hầm của Hezbollah. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, tiến trình này đang gặp nhiều trở ngại. Lực lượng Israel vẫn duy trì các vị trí tại khu vực xung quanh đồi Beaufort và một số địa điểm khác ở miền Nam Lebanon, trong khi Hezbollah chưa chấp nhận giải giáp. Điều này làm gia tăng nguy cơ các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận không được thực thi đầy đủ.

Việc Israel tiếp tục phá hủy hạ tầng quân sự của Hezbollah, trong khi Lebanon từng bước khôi phục quyền kiểm soát tại miền Nam, cho thấy những mâu thuẫn cốt lõi về an ninh, chủ quyền và vấn đề vũ trang vẫn chưa được giải quyết. Trong bối cảnh đó, việc duy trì lệnh ngừng bắn và bảo đảm các bên thực hiện đúng cam kết sẽ là yếu tố then chốt để ngăn xung đột Israel - Hezbollah tái diễn trên quy mô lớn.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.