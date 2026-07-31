Nghi vấn về khả năng phối hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ sau sự cố UAV

Sự cố liên quan đến một máy bay không người lái (UAV) do thám của Mỹ hoạt động gần biên giới liên Triều đang làm dấy lên nghi vấn về khả năng phối hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ, sau khi quân đội Hàn Quốc nhầm chiếc UAV này là mối đe dọa từ đối phương và gần như đã chuẩn bị bắn hạ.

Hình ảnh máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc ngày 30/7 đã thông báo với truyền thông Hàn Quốc rằng máy bay không người lái nói trên thuộc về Thủy quân lục chiến Mỹ và đang tham gia một cuộc tập trận chung với lực lượng Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), máy bay được phát hiện tại tỉnh Gyeonggi, vùng đệm thuộc Đường kiểm soát dân sự, nằm ở phía Nam Đường phân giới quân sự (MDL) giữa hai miền Triều Tiên vào ngày 30/7 và được xử lý theo các quy trình tác chiến tiêu chuẩn trước khi được xác định là một UAV huấn luyện của Mỹ.

Vụ việc đã gây ra tình trạng báo động an ninh tại khu vực biên giới được tăng cường phòng thủ nghiêm ngặt. Theo truyền thông Hàn Quốc, sau khi phát hiện máy bay, các đơn vị quân đội đã phát cảnh báo sơ tán đối với người dân và nông dân trong Vùng kiểm soát dân sự ở Cheorwon và các khu vực lân cận.

Sau đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận chiếc UAV thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ và đang thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung với Thủy quân lục chiến Hàn Quốc gần khu vực biên giới.

Vụ việc đặt ra câu hỏi vì sao quân đội Hàn Quốc không được thông báo đầy đủ về hoạt động của UAV Mỹ. Ảnh: Chosun.

Vụ việc đặt ra câu hỏi vì sao quân đội Hàn Quốc không được thông báo đầy đủ về hoạt động của UAV Mỹ. Theo các nguồn tin, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân Hàn Quốc thậm chí đã triển khai các phương tiện phòng không, trong đó có pháo phòng không để chuẩn bị bắn hạ UAV. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) được cho là đã thông báo trước về kế hoạch hoạt động của UAV gần biên giới. Tuy nhiên, phía quân đội Hàn Quốc cho biết chưa cấp phép chính thức cho hoạt động này.

Một quan chức JCS ngày 31/7 cho biết Văn phòng Kiểm tra Sẵn sàng chiến đấu của JCS sẽ tới Quân đoàn 1 để điều tra toàn diện vụ việc, trong đó làm rõ việc các quy trình liên quan có được tuân thủ hay không, đặc biệt là khâu trao đổi thông tin và phối hợp giữa đơn vị tại thực địa với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cuối cùng.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết đang đánh giá các tình huống liên quan đến sự cố và sẽ tiếp tục phối hợp với quân đội Hàn Quốc cùng các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Sự cố cho thấy mức độ nhạy cảm ngày càng cao đối với các hoạt động trên không dọc biên giới Liên Triều trong bối cảnh căng thẳng quân sự kéo dài.

Thanh Vân

Nguồn: Kyodonews, Reuters