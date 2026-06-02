Hà Lan gia hạn triển khai hệ thống Patriot tại Ba Lan theo đề nghị của NATO

Chính phủ Hà Lan đã quyết định kéo dài thêm tối đa sáu tháng việc triển khai hệ thống phòng không Patriot cùng khoảng 150 binh sĩ tại Ba Lan nhằm bảo vệ một trung tâm hậu cần quan trọng của NATO phục vụ hoạt động hỗ trợ Ukraine.

Hà Lan gia hạn triển khai hệ thống Patriot tại Ba Lan. Ảnh: PAP.

Theo thông tin được công bố ngày 1/6, việc triển khai hệ thống Patriot tại sân bay Rzeszow-Jasionka ở đông nam Ba Lan vốn dự kiến kết thúc vào đầu tháng 6 nhưng đã được gia hạn theo đề nghị của NATO và chính quyền Ba Lan.

Sân bay Rzeszow-Jasionka nằm cách biên giới Ukraine chưa đầy 100 km và được xem là một trong những đầu mối trung chuyển quan trọng nhất đối với các chuyến hàng viện trợ quân sự từ phương Tây dành cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yesilgoz-Zegerius cho biết, quyết định gia hạn nhiệm vụ thể hiện cam kết của Hà Lan đối với an ninh tập thể của NATO cũng như nỗ lực hỗ trợ Ukraine.

Bà nhấn mạnh: “Quyết định này khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraine, đồng thời cho thấy Hà Lan luôn sẵn sàng đáp ứng khi NATO và các đồng minh cần đến”.

Các tên lửa của Hà Lan sẽ bảo vệ sân bay Rzeszów-Jasionka tối đa sáu tháng nữa. Ảnh: AP.

Nhiệm vụ bảo vệ sân bay Rzeszow-Jasionka là một phần trong cơ chế triển khai luân phiên của NATO, theo đó các quốc gia thành viên lần lượt đảm nhận trách nhiệm cung cấp các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng chiến lược gần khu vực xung đột.

Hà Lan tiếp nhận nhiệm vụ này từ Đức vào tháng 12/2025. Ngoài hệ thống Patriot, nước này còn triển khai các tổ hợp phòng không NASAMS và thiết bị đối phó máy bay không người lái để tăng cường năng lực bảo vệ khu vực.

Theo thỏa thuận mới, các hệ thống Patriot cùng khoảng 150 binh sĩ Hà Lan sẽ tiếp tục hiện diện tại Ba Lan đến đầu tháng 12/2026. Trong khi đó, các hệ thống phòng không khác và phần lớn nhân sự tham gia nhiệm vụ sẽ được rút về nước trong tháng này.

Việc gia hạn triển khai diễn ra trong bối cảnh NATO tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ sườn phía Đông của liên minh, đồng thời duy trì các tuyến hậu cần phục vụ hoạt động hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Thu Uyên