Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản

Chiều tối 30/7, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản do ông Shigeo Fukuda, Trưởng Bộ phận Kinh doanh các Khu công nghiệp (KCN) hải ngoại làm trưởng đoàn về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thăng Long Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Tập đoàn Sumitomo là một trong những tập đoàn thương mại - đầu tư đa ngành lớn của Nhật Bản, quy mô hoạt động toàn cầu với hơn 130 văn phòng tại 66 quốc gia.

Tại Việt Nam, sau hơn 30 năm tham gia đầu tư, Tập đoàn đã hình thành hệ thống KCN mang thương hiệu Thăng Long như: KCN Thăng Long (Hà Nội), KCN Thăng Long II (Hưng Yên), KCN Thăng Long Vĩnh Phúc...

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự buổi làm việc.

Các thành viên đoàn công tác của Tập đoàn Sumitomo dự buổi làm việc.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Sumitomo đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1). Dự án được khởi công đầu tháng 3/2026 với quy mô sử dụng đất 167 ha; tổng vốn đầu tư khoảng 2.917 tỷ đồng, tương đương 115,8 triệu USD. Hiện, dự án đang được triển khai theo kế hoạch.

Ông Shigeo Fukuda phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Tập đoàn Sumitomo, ông Shigeo Fukuda, Trưởng Bộ phận Kinh doanh các Khu công nghiệp hải ngoại chúc mừng đồng chí Tô Anh Dũng đã được Đảng, Chính phủ tin tưởng giao trọng trách Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đồng thời bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Shigeo Fukuda trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thăng Long Thanh Hóa. Đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm hỗ trợ Tập đoàn triển khai hiệu quả dự án, sớm đưa dự án vào hoạt động, thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ cao của Nhật Bản và quốc tế đến đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại do trận động đất vừa gây ra tại Nhật Bản; đồng thời tin tưởng với bản lĩnh, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết, Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản sẽ sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Thanh Hóa với các đối tác Nhật Bản; đồng thời khẳng định, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư FDI lớn nhất của tỉnh và Tập đoàn Sumitomo là đối tác chiến lược, có uy tín với nhiều khu công nghiệp kiểu mẫu tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tiến độ triển khai tích cực của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thăng Long Thanh Hóa, và kỳ vọng với năng lực, uy tín, kinh nghiệm của Tập đoàn, dự án sẽ được xây dựng theo các tiêu chuẩn chất lượng cao của Nhật Bản; trở thành điểm đến của các doanh nghiệp công nghệ cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thanh Hóa sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất và chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả; qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư Nhật Bản đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Tập đoàn Sumitomo tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm triển khai dự án đúng kế hoạch. Đồng thời mong muốn Tập đoàn phát huy uy tín và mạng lưới đối tác toàn cầu để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN Thăng Long Thanh Hóa; đặc biệt là các nhà đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện - điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ, góp phần hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp Nhật Bản tại Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng quà lưu niệm cho ông Shigeo Fukuda.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Sumitomo sớm nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 của dự án, tiếp tục mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực tỉnh Thanh Hóa có tiềm năng như hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, năng lượng, chuyển đổi số và đô thị thông minh; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa phát triển bền vững.

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