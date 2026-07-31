Quan hệ Brazil - Mỹ xuất hiện thêm điểm nóng

Quan hệ giữa Mỹ và Brazil đang xuất hiện thêm một điểm nóng ngoại giao khi Brazil chưa chấp thuận ứng viên đại sứ do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử. Động thái này không chỉ làm gia tăng nguy cơ trả đũa giữa hai bên mà còn phủ bóng lên quan hệ thương mại và hợp tác song phương trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Brazil.

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Quan hệ giữa Mỹ và Brazil ngày càng rạn nứt sâu sắc. Ảnh: UkrAgroConsult.

Ứng viên được ông Trump đề cử từ đầu tháng 6 là ông Daniel Perez, Nghị sĩ bang Florida và là đồng minh thân cận của Ngoại trưởng Marco Rubio. Tuy nhiên, phía Mỹ đã công bố đề cử này trước khi gửi đề nghị xin chấp thuận ngoại giao chính thức tới Brasilia. Các quan chức trong chính quyền của Tổng thống cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva xem hành động trên là sự vi phạm nghiêm trọng các quy tắc ngoại giao quốc tế.

Về phía Brazil, các quan chức khẳng định hồ sơ của ông Perez vẫn đang được xem xét theo quy trình thông thường và nhiều khả năng sẽ chưa được phê chuẩn trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 4/10. Bộ Ngoại giao Brazil từ chối bình luận, cho biết quy trình này được bảo mật theo quy định của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Brazil liên tục phát sinh bất đồng. Trong tháng 7, Washington áp thuế đối với một số hàng hóa của Brazil, làm gia tăng sức ép đối với quan hệ thương mại song phương.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva (phải) và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Ảnh: Valor International.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, bất đồng ngoại giao còn diễn ra trong bối cảnh Brazil chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 4/10. Tổng thống Lula da Silva nhiều lần nhấn mạnh vấn đề chủ quyền quốc gia trong chiến dịch tái tranh cử, trong khi Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, đối thủ chính của ông, được xem là có quan điểm gần gũi với Tổng thống Trump.

Giới quan sát nhận định việc chậm phê chuẩn đại sứ không chỉ là vấn đề thủ tục ngoại giao mà còn phản ánh những khác biệt ngày càng rõ nét giữa Washington và Brasilia. Nếu chưa được tháo gỡ, bất đồng này có thể tiếp tục tạo thêm sức ép đối với quan hệ song phương trong các lĩnh vực ngoại giao, thương mại và hợp tác kinh tế.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Agrolatam.