Vắc xin ung thư của Nga cho kết quả tích cực ở bệnh nhân đầu tiên

Ngày 30/7, ông Aleksandr Ginzburg giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya tuyên bố, Vắc xin điều trị ung thư hắc tố da cá nhân hóa Neooncovac của Nga đã cho thấy những kết quả miễn dịch tích cực bước đầu ở bệnh nhân đầu tiên được điều trị.

Vắc xin điều trị ung thư của Nga cho thấy những kết quả ban đầu đầy hứa hẹn. Ảnh: Izvestia.

Theo ông Ginzburg, bệnh nhân nam 60 tuổi mắc ung thư hắc tố da giai đoạn 3 và đã di căn, được tiêm Neooncovac lần đầu vào tháng 4 tại Viện Nghiên cứu Ung thư Herzen ở Moskva. Hiện bệnh nhân cảm thấy khỏe mạnh và vẫn tiếp tục điều trị. Các xét nghiệm cho thấy cơ thể đã hình thành phản ứng miễn dịch tích cực, trong đó hệ miễn dịch sản sinh các chất cần thiết để nhận diện và tấn công khối u cùng các ổ di căn.

Bệnh nhân dự kiến được tiêm thêm 2 liều và tiếp tục được theo dõi phản ứng miễn dịch trong quá trình điều trị. Trung tâm Gamaleya cũng đang chuẩn bị vắc xin cá nhân hóa cho khoảng 10 bệnh nhân ung thư hắc tố khác, với thời gian dự kiến từ 1,5-3 tháng.

Bộ y tế Nga cho biết Neooncovac đang trong giai đoạn cuối cùng được cung cấp miễn phí theo hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Ảnh: RT.

Neooncovac là vắc xin điều trị, không phải vắc xin phòng ngừa ung thư cho người khỏe mạnh. Theo Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về X-quang thuộc Bộ Y tế Nga, đây là vắc xin mRNA được thiết kế dựa trên đặc điểm di truyền riêng của khối u từng bệnh nhân, nhằm “huấn luyện” hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Nga đã cho phép sử dụng lâm sàng phương pháp này đối với một số bệnh nhân ung thư hắc tố da không thể phẫu thuật hoặc đã di căn, kết hợp với liệu pháp miễn dịch.

Theo thông tin từ cơ sở y tế Nga, vắc xin được phát triển trên cơ sở phân tích vật liệu di truyền của khối u, từ đó tạo ra công thức phù hợp với từng bệnh nhân. Ca điều trị lâm sàng đầu tiên được thực hiện vào đầu tháng 4/2026.

Giới chức y tế Nga cũng cho biết một phương pháp điều trị cá nhân hóa khác là Oncopept đã tạo ra phản ứng miễn dịch ở các bệnh nhân được điều trị. Trung tâm Gamaleya hiện tiếp tục nghiên cứu các liệu pháp tương tự đối với ung thư tuyến tụy, ung thư thận và ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Tuy nhiên, những kết quả được công bố hiện mới là kết quả ban đầu về phản ứng miễn dịch ở số lượng bệnh nhân rất hạn chế, chưa đủ để khẳng định hiệu quả điều trị lâu dài hay khả năng kiểm soát ung thư trên diện rộng. Đây vẫn là lĩnh vực cần được tiếp tục đánh giá thông qua quá trình theo dõi và các nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn hơn.

Thu Uyên

Nguồn: RT.