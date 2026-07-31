Cựu Phó Tổng thống Costa Rica dẫn đầu vòng thăm dò đầu tiên bầu chọn TTK LHQ

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 30/7 đã tiến hành vòng bỏ phiếu thăm dò không chính thức đầu tiên nhằm lựa chọn người kế nhiệm Tổng Thư ký António Guterres, trong đó cựu Phó Tổng thống Costa Rica Rebeca Grynspan tạm dẫn đầu.

Cựu Phó Tổng thống Costa Rica Rebeca Grynspan dẫn đầu vòng thăm dò đầu tiên bầu chọn người kế nhiệm Tổng Thư ký António Guterres. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả được các nhà ngoại giao tiết lộ, trong cuộc bỏ phiếu không mang tính ràng buộc với sự tham gia của 15 thành viên HĐBA, bà Grynspan nhận được 10 phiếu “khuyến khích”, đứng đầu trong số 7 ứng cử viên. Tiếp theo là cựu Ngoại trưởng Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett với 9 phiếu và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi của Argentina, với 7 phiếu. Các ứng cử viên còn lại gồm cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet, cựu Ngoại trưởng Ecuador María Fernanda Espinosa, cựu Tổng thống Senegal Macky Sall và nhà ngoại giao Uganda Olara Otunnu.

Các ứng viên, từ trái sang phải, hàng trên cùng: Michelle Bachelet, Maria Fernanda Espinosa, Rafael Grossi, Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett, Macky Sall. Ảnh: AFP.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong khuôn khổ quy trình lựa chọn Tổng Thư ký LHQ nhiệm kỳ tới, được khởi động từ cuối năm 2025. Các vòng thăm dò được tiến hành tại các cuộc họp kín, trong đó các thành viên HĐBA lựa chọn giữa “khuyến khích”, “không khuyến khích” hoặc “không có ý kiến” đối với từng ứng cử viên. Trong các vòng đầu, loại phiếu được sử dụng giống nhau nên chưa thể xác định liệu phiếu “không khuyến khích” có đến từ một trong 5 thành viên thường trực HĐBA có quyền phủ quyết hay không. Ở giai đoạn sau, 5 nước này sẽ sử dụng loại phiếu khác màu để làm rõ vấn đề trên.

Theo các nhà ngoại giao, kết quả vòng đầu là tín hiệu tích cực đối với bà Grynspan, với điều kiện phiếu “không khuyến khích” dành cho bà không đến từ một thành viên thường trực. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cuộc bỏ phiếu chưa cho thấy sự đồng thuận rõ ràng đối với bất kỳ ứng cử viên nào.

Dự kiến HĐBA sẽ tiếp tục tiến hành nhiều vòng thăm dò trong những tuần tới. Theo tiền lệ, quá trình này có thể kéo dài đến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 nếu chưa xuất hiện ứng cử viên đạt đồng thuận. Cuối cùng, HĐBA sẽ thông qua nghị quyết đề cử một ứng cử viên để Đại hội đồng LHQ gồm 193 thành viên phê chuẩn.

Theo quy trình của LHQ, việc lựa chọn Tổng Thư ký phải có sự ủng hộ của HĐBA và không vấp phải quyền phủ quyết của bất kỳ thành viên thường trực nào.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc hiện nay António Guterres là người Bồ Đào Nha, nhậm chức vào tháng 1/2017 và được tái bổ nhiệm vào năm 2021. Nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào ngày 31/12 năm nay. Theo Hiến chương Liên hợp quốc, Tổng Thư ký có nhiệm kỳ 5 năm và có thể được tái bổ nhiệm. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, ông Guterres đã ủng hộ mạnh mẽ hành động chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và các nỗ lực giải quyết xung đột toàn cầu.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters.