Ngoại trưởng Araqchi cảnh báo các nước cho Mỹ sử dụng căn cứ quân sự nhằm vào Iran

Truyền thông nhà nước Iran mới đây đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã thúc giục Bulgaria xem xét lại quyết định cho phép tạm thời triển khai máy bay quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Bezmer.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi (phải) và người đồng cấp Bulgaria, Velislava Petrova-Chamova. Ảnh: Irna.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Bulgaria Velislava Petrova-Chamova ngày 30/7, ông Araqchi cho rằng việc Sofia chấp thuận đề nghị của Mỹ triển khai máy bay quân sự tại căn cứ này để hỗ trợ các hoạt động quân sự đồng nghĩa với việc tạo điều kiện cho hành động gây hấn nhằm vào Iran. Ông nhấn mạnh động thái này là không thể chấp nhận và đi ngược lại quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Iran nhiều lần cảnh báo các quốc gia cho phép sử dụng lãnh thổ của mình cho các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran rằng những nước này có thể “phải đối mặt với hậu quả”.

Ông Araqchi cũng có cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Cộng hòa Síp Constantinos Kombos, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn các căn cứ quân sự nước ngoài tại Síp bị sử dụng để tiến hành các hoạt động nhằm vào Iran.

Tuần trước, Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn việc tạm thời triển khai tối đa 8 máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ cùng tối đa 250 quân nhân tại căn cứ không quân Bezmer, bất chấp phản đối của Iran. Sofia khẳng định sẽ không triển khai vũ khí tấn công và động thái này không khiến Bulgaria trở thành một bên tham gia các hoạt động quân sự.

Một đội hình máy bay RAF F-35B Lightningtại căn cứ RAF Akrotiri. Ảnh: Rubbuk.

Síp có 2 căn cứ quân sự thuộc chủ quyền của Anh, trong đó có căn cứ không quân RAF Akrotiri, nơi từng bị một máy bay không người lái của Iran tấn công hồi đầu tháng 3, vài ngày sau khi Israel và Mỹ bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Ngay từ đầu cuộc chiến, Anh đã đồng ý với đề nghị của Mỹ cho phép sử dụng các căn cứ của Anh để tiến hành các cuộc tấn công mang tính phòng thủ nhằm vào các tên lửa Iran được lưu trữ tại các kho hoặc bệ phóng. Sau đó, Anh làm rõ rằng căn cứ RAF Akrotiri sẽ không tham gia thỏa thuận phòng thủ với Mỹ về việc sử dụng các căn cứ của Anh.

Thỏa thuận quốc phòng này tiếp tục được Thủ tướng mới của Anh Andy Burnham duy trì hồi tháng 7, khiến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Anh không tạo điều kiện cho các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.