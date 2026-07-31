Nhật Bản lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa Tomahawk từ tàu chiến

Tin liên quan: Nhật Bản thử nghiệm thành công nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng

Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây xác nhận Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản (JMSDF) đã lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa hành trình Tomahawk từ một tàu chiến, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa năng lực quốc phòng và triển khai chiến lược tăng cường năng lực phản công tầm xa của nước này.

Tàu khu trục JS Chokai lần đầu tiên phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, vụ phóng được thực hiện ngày 29/7 trên Thái Bình Dương từ tàu khu trục trang bị hệ thống tác chiến Aegis JS Chokai, trong thời gian con tàu tham gia chương trình huấn luyện và tích hợp hệ thống tại Mỹ. Với sự hỗ trợ về thao trường và bảo đảm an toàn của Hải quân Mỹ, toàn bộ quy trình vận hành, phóng tên lửa và thực hiện nhiệm vụ đều do thủy thủ đoàn Nhật Bản đảm nhiệm. Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu theo kế hoạch, xác nhận khả năng khai thác và sử dụng thành công một trong những loại tên lửa hành trình tầm xa hiện đại nhất hiện nay.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phóng thử tên lửa Tomahawk từ tàu chiến mặt nước, đồng thời đưa nước này trở thành một trong số ít quốc gia ngoài Mỹ sở hữu năng lực này. Theo giới chức quốc phòng Nhật Bản, cuộc thử nghiệm chứng minh các tàu khu trục Aegis hiện có của JMSDF có thể được nâng cấp để mang và triển khai các loại vũ khí tấn công tầm xa.

Bên trong Trung tâm Thông tin Tác chiến (CIC) của tàu JS Chokai. Ảnh: JMSDF.

Để chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm, tàu JS Chokai đã trải qua nhiều tháng cải hoán, bao gồm nâng cấp hệ thống phóng thẳng đứng Mk-41, tích hợp phần mềm lập kế hoạch tác chiến và đồng bộ hóa hệ thống điều khiển hỏa lực với tên lửa Tomahawk.

Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết cuộc bắn thử đã xác nhận khả năng tích hợp hoàn chỉnh giữa hệ thống Tomahawk và hệ thống chiến đấu trên tàu, qua đó nâng cao đáng kể năng lực tác chiến của hạm đội.

Cuộc thử nghiệm cũng là bước khởi đầu trong chương trình hiện đại hóa quy mô lớn của Tokyo. Nhật Bản dự kiến mua tổng cộng 400 tên lửa Tomahawk, gồm các phiên bản Block IV và Block V, thông qua chương trình Bán trang bị quân sự cho nước ngoài (FMS) của Mỹ.

Thanh Hằng

Nguồn: Stealth.