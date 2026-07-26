Áo phản đối việc đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU của Ukraine

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo, bà Claudia Bauer mới đây khẳng định, việc Ukraine trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu (EU) trong những năm tới là điều chưa thể thực hiện, đồng thời phản đối ý tưởng đẩy nhanh tiến trình kết nạp Kiev.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo Claudia Bauer. Ảnh: Mühlviertel News.

Bộ trưởng Claudia Bauer nhấn mạnh, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, các quan chức châu Âu không nên đưa ra “những lời hứa suông” về một mốc thời gian cụ thể. Nhận định Tổng thống Ukraine thời gian qua có xu hướng muốn “ấn định thời điểm kết nạp”, đại diện Chính phủ Áo khẳng định việc tiến hành quy trình gia nhập cấp tốc theo yêu cầu đơn phương là không khả thi.

Bà Bauer cảnh báo, Ukraine có dân số khoảng 39 triệu người và cơ cấu nông nghiệp khác biệt rõ rệt so với phần lớn các quốc gia thành viên EU. Việc kết nạp một quốc gia có quy mô và đặc điểm như vậy sẽ làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực, ngân sách và chính sách chung của EU. Ngoài ra, việc thúc đẩy quá trình kết nạp EU của Ukraine có thể sẽ làm suy yếu sự gắn kết nội bộ và uy tín của Khối.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo cũng đề xuất mô hình hội nhập theo từng giai đoạn, hay còn gọi là tư cách thành viên một phần. Theo cách tiếp cận này, các quốc gia ứng cử viên có thể từng bước tiến gần hơn tới tư cách thành viên đầy đủ, tùy thuộc vào mức độ đáp ứng các tiêu chí cụ thể.

Áo phản đối việc đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU của Ukraine. Ảnh minh họa.

Mô hình này đã được EU thảo luận từ đầu năm nay như một giải pháp linh hoạt dành cho những quốc gia muốn thắt chặt quan hệ với Liên minh nhưng chưa sẵn sàng hoặc chưa đủ điều kiện gia nhập toàn diện. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nhiều lần bác bỏ các đề xuất này, đồng thời khẳng định Ukraine chỉ chấp nhận tư cách thành viên đầy đủ.

Theo giới phân tích, lập trường của Áo, cùng với sự thận trọng của một số thành viên khác cho thấy, việc mở rộng EU có thể sẽ trở thành một trong những thách thức chính trị lớn nhất của châu Âu trong những năm tới.

Thanh Giang

Nguồn: Yahoo, Caliber.