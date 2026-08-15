Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, chung sống hòa bình và cùng phát triển

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 15/8 kêu gọi Seoul và Bình Nhưỡng tôn trọng lẫn nhau, giảm căng thẳng và nối lại đối thoại nhằm thay thế cơ chế đình chiến hiện nay bằng một cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: The Korea Times.

Phát biểu nhân kỷ niệm 81 năm ngày bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách thống trị của Nhật Bản, Tổng thống Lee cho rằng Hàn Quốc và Triều Tiên cần từ bỏ các hành động đối đầu, thúc đẩy chung sống hòa bình và cùng phát triển. Ông khẳng định, Seoul sẽ nỗ lực thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa các bên liên quan nhằm chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo.

Theo ông Lee, Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến và hai miền chưa ký hiệp định hòa bình. Vì vậy, Seoul muốn từng bước chuyển từ cơ chế đình chiến hiện nay sang một cơ chế hòa bình ổn định hơn.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục căng thẳng. Trước đó một ngày, Triều Tiên cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp răn đe mới để đáp trả cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: TVP.

Trong khi đó, quan hệ giữa Triều Tiên với Nga tiếp tục được tăng cường. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong thông điệp gửi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhân Ngày Giải phóng Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow và Bình Nhưỡng đang hợp tác trên nhiều lĩnh vực và phối hợp nhằm góp phần bảo đảm an ninh, ổn định khu vực. Ông Putin bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục duy trì “hợp tác mang tính xây dựng” trong các vấn đề song phương và quốc tế.

Quan hệ Nga - Triều Tiên được tăng cường trong những năm gần đây, trong đó hai nước ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024.

Minh Phương

Nguồn: CNA, YTN.