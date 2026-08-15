Nhật Bản tiếp tục nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng của thế giới

Phát biểu tại lễ tưởng niệm 81 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định nước này tiếp tục coi trọng hòa bình, nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng của thế giới, đồng thời cam kết truyền lại quyết tâm duy trì hòa bình cho các thế hệ tương lai.

Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh tại Tokyo, nhân 81 năm ngày nước này chấp nhận đầu hàng và Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Ảnh: Kyodo.

Tròn 81 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản ngày 15/8 đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh tại Tokyo. Tham dự buổi lễ có Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Sự kiện tưởng niệm khoảng 2,3 triệu quân nhân và 800.000 dân thường Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Sanae Takaichi khẳng định Nhật Bản “kiên định đi trên con đường của một quốc gia coi trọng hòa bình và đã nỗ lực hết sức vì hòa bình, thịnh vượng của thế giới”.

Bà nhấn mạnh dù 81 năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì cam kết đối với hòa bình và truyền lại cam kết này cho các thế hệ sau. Thủ tướng Takaichi khẳng định: “Những nỗi kinh hoàng của chiến tranh không bao giờ được lặp lại”.

Tại buổi lễ, Nhật hoàng Naruhito bày tỏ hy vọng người dân tiếp tục lưu giữ và truyền lại ký ức về những đau khổ mà người dân phải chịu đựng trong và sau chiến tranh, qua đó hướng tới hòa bình và hạnh phúc trong tương lai.

Cũng trong ngày 15/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đến viếng đền Yasukuni ở Tokyo, trong khi Thủ tướng Takaichi không trực tiếp tới đền mà chỉ gửi lễ vật tới đền Yasukuni.

Người dân xếp hàng để cầu nguyện tại đền Yasukuni ở Tokyo. Ảnh: EPA.

Đền Yasukuni thờ khoảng 2,5 triệu người chết trong các cuộc chiến tranh, trong đó có 14 lãnh đạo thời chiến của Nhật Bản bị kết án là tội phạm chiến tranh loại A. Việc các chính trị gia Nhật Bản đến thăm ngôi đền này từ lâu là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Tokyo với các nước láng giềng như Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trung Quốc đã lên tiếng phản đối các động thái liên quan đền Yasukuni. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/8 cho biết Bắc Kinh “mạnh mẽ phản đối” và đã gửi công hàm phản đối nghiêm khắc tới phía Nhật Bản.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản đẩy mạnh tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh Tokyo đánh giá môi trường an ninh khu vực ngày càng nghiêm trọng. Những thay đổi trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nước láng giềng.

Bích Hồng

Nguồn: Kyodo News, The Japan Times, Xinhua.