Sóng gió mới trong quan hệ Mỹ-Mexico

Quyết định hủy thị thực nhập cảnh đối với con trai cựu Tổng thống Andrés Manuel López Obrador của chính quyền Mỹ mới đây, đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ giới chức Mexico, đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia láng giềng vào một đợt sóng gió mới.

Andrés Manuel López Beltrán, con trai của cựu Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador (AMLO) xác nhận rằng thị thực vào Mỹ của ông đã bị thu hồi. Ảnh: heraldodepuebla.

Theo truyền thông quốc tế, ông Andrés Manuel López Beltrán (39 tuổi) – con trai thứ hai của cựu Tổng thống Mexico vừa chính thức xác nhận việc bị Bộ Ngoại giao Mỹ hủy thị thực (visa) nhập cảnh. Ngay sau khi nhận thông báo, ông López Beltrán đã công khai một bức thư gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong thư, ông chỉ trích quyết định này là “hành vi kiêu ngạo, thô bạo và mang tính thao túng chính trị”, đồng thời khẳng định phía Mỹ không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh ông vi phạm pháp luật.

Ông cũng cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là người trực tiếp đứng sau chỉ đạo sắc lệnh này. Phía Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Mỹ tại Mexico hiện từ chối đưa ra bình luận chính thức, viện dẫn lý do bảo mật thông tin hồ sơ thị thực theo luật định.

Sự việc ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến ngoại giao. Tổng thống đương nhiệm của Mexico, bà Claudia Sheinbaum, đã lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ ông López Beltrán. Bà khẳng định các cơ quan tư pháp Mexico không có bất kỳ cuộc điều tra hay cáo buộc sai phạm nào nhắm vào ông, đồng thời lên án động thái của Washington là sự can thiệp thô bạo vào tình hình chính trị nội bộ của Mexico.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tham dự cuộc họp báo tại phủ tổng thống, lên án quyết định thu hồi thị thực của chính phủ Mỹ là hành động can thiệp vào chính trị Mexico. Ảnh: DPA.

Được biết, ông López Beltrán (thường gọi là “Andy”) là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong đảng cầm quyền Morena và đang có kế hoạch tranh cử vào Hạ viện Mexico trong cuộc bầu cử năm 2027.

Quyết định hủy visa đối với con trai cựu Tổng thống được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch trừng phạt trên diện rộng nhắm vào các quan chức và chính trị gia Mexico bị nghi ngờ có liên quan đến tham nhũng hoặc tội phạm có tổ chức. Cho đến nay, ước tính đã có khoảng 50 chính trị gia và cựu quan chức Mexico bị Mỹ tước quyền nhập cảnh theo hình thức này.

Vụ việc này tiếp tục làm rạn nứt sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước. Quan hệ hai nước vốn đã căng thẳng trước đó do áp lực của Mỹ yêu cầu Mexico cho phép quân đội Mỹ hoạt động kiểm soát biên giới và chống tội phạm bên trong lãnh thổ Mexico, một yêu cầu mà Tổng thống Claudia Sheinbaum đã từ chối nhằm bảo vệ chủ quyền.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, WSJ