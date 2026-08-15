Pháp bác dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu Chính phủ xây dựng lại dự luật hạn chế trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, sau khi Hội đồng Hiến pháp bác bỏ một phần quan trọng của văn bản với lý do quy định này hạn chế quá mức một số quyền tự do.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Bluewin.

Phát biểu trước báo giới ngày 14.8, Tổng thống Macron khẳng định Pháp sẽ tiếp tục bảo vệ trẻ em trước những tác động tiêu cực của không gian mạng. Ông giao Thủ tướng Sébastien Lecornu xây dựng lại văn bản theo hướng chặt chẽ hơn và phù hợp với các yêu cầu pháp lý, với mục tiêu hoàn tất trước mùa Xuân năm 2027.

Theo dự luật được Quốc hội Pháp thông qua trước đó, trẻ dưới 15 tuổi sẽ không được tạo hoặc duy trì tài khoản trên các mạng xã hội. Các nền tảng cũng phải áp dụng biện pháp xác minh độ tuổi nhằm ngăn người chưa đủ tuổi tiếp cận dịch vụ.

Tuy nhiên, Hội đồng Hiến pháp cho rằng lệnh cấm áp dụng trên diện rộng có thể hạn chế quá mức quyền tiếp cận thông tin và chưa bảo đảm tính tương xứng với các quyền tự do được pháp luật bảo vệ. Cơ quan này đồng thời yêu cầu các cơ chế xác minh độ tuổi phải bảo vệ tối đa dữ liệu cá nhân của người sử dụng.

Chính phủ Pháp quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng

Ảnh: NewsCord.

Phán quyết trên khiến lệnh cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội chưa thể được triển khai theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, Chính phủ Pháp vẫn khẳng định quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng.

Theo hướng sửa đổi, Paris sẽ phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý phù hợp hơn, bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ trẻ em với quyền tự do biểu đạt, quyền tiếp cận thông tin và quyền riêng tư.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh việc bảo vệ trẻ em trên môi trường số ngày càng trở thành vấn đề được quan tâm tại Pháp và châu Âu. Vấn đề dự kiến tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận Pháp khi nước này tiến tới cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027.

Minh Phương

Nguồn: France 24, Euronews.