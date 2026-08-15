Giữ giá dầu thấp là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong xung đột với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mới đây cho biết ưu tiên hàng đầu của Washington trong xung đột với Iran là duy trì giá dầu và xăng ở mức thấp, trong khi ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân là mục tiêu tiếp theo.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Fox News.

Phát biểu trên kênh Fox News ngày 14/8, ông Vance cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump xác định việc duy trì giá dầu và khí đốt ở mức thấp, bảo đảm khả năng chi trả cho người dân Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Trong khi đó, ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân được xác định là mục tiêu thứ hai.

Tuyên bố của Phó Tổng thống Vance có phần khác với thông điệp mà Tổng thống Trump nhiều lần đưa ra về mục tiêu của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Trước đó, ông Trump nhấn mạnh mục tiêu chính của Mỹ là ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân, ngay cả khi điều này có thể gây ra những tác động kinh tế trong ngắn hạn đối với người dân Mỹ.

Theo ông Vance, chính quyền Mỹ có thể điều chỉnh trọng tâm tùy tình hình, trong đó có lúc ưu tiên các vấn đề năng lượng nhằm kiểm soát giá dầu và khí đốt, nhưng cũng có thời điểm tập trung vào các biện pháp quân sự nhằm đối phó với chương trình hạt nhân của Iran. Ông Vance cho rằng, Tổng thống Trump đang có nhiều công cụ để gây sức ép với Tehran, gồm các biện pháp ngoại giao, quân sự và kinh tế.

Giữ giá dầu thấp là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong xung đột với Iran. Ảnh: The Guardian.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz ngày càng trở thành một trong những vấn đề trọng tâm trong quan hệ Mỹ-Iran. Việc gián đoạn hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung và giá dầu trên thị trường quốc tế.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từng là một trong những thành viên chính quyền Mỹ thể hiện sự thận trọng đối với việc tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Những phát biểu mới nhất cho thấy Washington đang kết hợp các biện pháp ngoại giao, kinh tế và quân sự nhằm duy trì sức ép đối với Tehran, đồng thời hạn chế tác động của cuộc xung đột đối với nền kinh tế Mỹ.

Minh Phương

Nguồn: France 24, NDTV.