EU vẫn khác biệt về tiến trình đàm phán cho Ukraine gia nhập khối

Dù đạt đồng thuận chính trị về việc đưa Ukraine tiến gần hơn tới tư cách thành viên, Liên minh châu Âu (EU) vẫn đối mặt những khác biệt đáng kể về tốc độ, lộ trình và điều kiện triển khai tiến trình đàm phán.

Các nhà lãnh đạo EU tham gia hội nghị không chính thức của nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ EU ở Nicosia (Síp). Ảnh: The Straits Times.

Theo các nguồn tin châu Âu ngày 23/4, tại hội nghị không chính thức của nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ EU ở Nicosia (Síp), vấn đề thúc đẩy tiến trình gia nhập của Ukraine trở thành một nội dung trọng tâm. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh đã đến lúc “chuẩn bị bước đi tiếp theo”, trong đó bao gồm việc chính thức mở các nhóm chương đàm phán đầu tiên trong tiến trình kết nạp Kiev.

Cam kết này cũng được thể hiện trong tuyên bố chung giữa ông Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Văn bản ghi nhận những tiến triển đáng kể của Ukraine trong cải cách, coi đây là cơ sở để thúc đẩy tiến trình hội nhập, dù xung đột vẫn đang diễn ra.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas khẳng định khối này sẵn sàng khởi động đàm phán, đồng thời cho biết các nước thành viên đang thảo luận cách thức đẩy nhanh tiến trình. Về phần mình, Tổng thống Zelensky tái khẳng định mong muốn gia nhập EU trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên tỏ ra thận trọng. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho rằng việc Ukraine trở thành thành viên đầy đủ trong ngắn hạn là “chưa thực tế”, nhấn mạnh cần tuân thủ cách tiếp cận dựa trên tiêu chí và cải cách cụ thể, không có “lối tắt”.

Cùng quan điểm, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda ủng hộ nguyên tắc xét duyệt dựa trên năng lực, song cho rằng các quốc gia đạt tiến bộ nhanh cần được xem xét gia nhập sớm. Thủ tướng Estonia Kristen Michal bày tỏ thái độ thận trọng nhưng tích cực, cho rằng tiến trình có thể được thúc đẩy nhanh hơn nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất Ủy ban châu Âu cần đưa ra lộ trình cụ thể và các bước đi rõ ràng trong những tuần tới đối với Ukraine cũng như Moldova, quốc gia cũng đang chuẩn bị khởi động đàm phán gia nhập EU.

Giới quan sát nhận định, dù có đồng thuận về định hướng chính trị, tiến trình gia nhập EU của Ukraine sẽ phụ thuộc lớn vào kết quả cải cách nội tại và sự thống nhất quan điểm giữa các nước thành viên trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Eunews.