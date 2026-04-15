Nhiều nước thành viên chủ chốt phản đối mở rộng EU, tiến trình kết nạp Ukraine gặp khó

Nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine đang gặp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên, trong bối cảnh nhiều chính phủ châu Âu tỏ ra thận trọng trước việc mở rộng khối.

Thủ đô Kyiv của Ukraine. Ảnh: United24

Theo đó, kế hoạch đưa Ukraine tiến gần hơn tới tư cách thành viên EU đang vấp phải trở ngại đáng kể từ một số nước châu Âu, khi nhiều chính phủ lo ngại việc mở rộng có thể gây phản ứng chính trị trong nước và làm gia tăng sức mạnh của các phong trào dân túy.

Nguồn tin cho biết chủ đề mở rộng EU đã bị loại khỏi chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới tại Cyprus. Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Pháp, Benjamin Haddad nhấn mạnh rằng quá trình mở rộng phải “khắt khe và dựa trên năng lực” để đảm bảo tính hiệu quả và uy tín của Liên minh.

Một số quốc gia như Đức, Hà Lan và Italy nhấn mạnh việc mở rộng cần gắn với tiến trình cải cách thực chất, không dựa trên ngoại lệ mang tính địa chính trị.

Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng EU, bà Marta Kos. Ảnh: United24

Trước đó, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng EU Marta Kos cho rằng Ukraine khó có thể gia nhập EU trước năm 2027 theo khuôn khổ quy định hiện hành, đồng thời cho biết Ủy ban châu Âu đang xem xét phương án lộ trình gia nhập theo từng giai đoạn.

Trong khi đó, một số nước ủng hộ Ukraine như Thụy Điển và Đan Mạch đề xuất hoàn tất đàm phán vào cuối năm 2027, song các quan chức EU thừa nhận các nước chủ chốt vẫn chưa sẵn sàng khởi động giai đoạn tiếp theo của tiến trình.

Ukraine và Moldova được trao quy chế ứng viên EU từ tháng 6/2022, và các cuộc đàm phán gia nhập chính thức đã được khởi động từ năm 2025. Tuy nhiên, theo thực tiễn mở rộng của EU, quá trình này thường kéo dài nhiều năm và không đảm bảo kết quả cuối cùng, do phụ thuộc vào việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chính trị, kinh tế và pháp lý của khối.

Theo báo cáo của Văn phòng Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu, Ukraine đã đạt tiến triển đáng kể trong việc hài hòa pháp luật với EU. Tính đến tháng 3/2026, nước này đã hoàn thành khoảng 84% nội dung của Hiệp định Liên kết EU–Ukraine, tăng so với mức 81% năm 2024.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, United24