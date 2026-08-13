Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với các nhà khoa học về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 13/8, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Anh (Đại học Indiana Bloomington, Hoa Kỳ) và Tiến sĩ Dương Ngọc Cường, đồng sáng lập, Tổng Giám đốc GeneStory và các thành viên trong Tổ chuyên gia nhằm trao đổi về các giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, quản trị, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Trường

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho biết: Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Thanh Hoá đang phải xử lý khối lượng công việc lớn, trong khi yêu cầu về chất lượng, tiến độ và tính chính xác ngày càng cao.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng nhiều công sức được bỏ ra nhưng sản phẩm tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, cần thay đổi tư duy, phương thức làm việc, lấy chất lượng và hiệu quả sản phẩm làm thước đo.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Trường

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong hoạt động chỉ đạo, điều hành. Các quy định pháp luật cần được số hóa, cập nhật và tích hợp để hỗ trợ cán bộ trong quá trình nghiên cứu, tham mưu, giúp giảm áp lực, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng quyết định của người lãnh đạo.

Đồng thời, cần xây dựng quy trình xử lý công việc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm; ứng dụng công nghệ để theo dõi tiến độ, cảnh báo các nhiệm vụ chậm hạn và hỗ trợ lãnh đạo kiểm soát công việc. Việc triển khai phải gắn với đặc thù từng lĩnh vực, từ tài chính, công nghệ, nông nghiệp, xây dựng, văn hóa đến giáo dục, an ninh - trật tự.

Các chuyên gia, các nhà khoa học dự buổi làm việc. Ảnh: Xuân Trường

Đề cập đến đào tạo nguồn nhân lực, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ theo hướng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của tỉnh và doanh nghiệp.

Trung tâm không chỉ cung cấp kiến thức, mà phải hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương.

Trân trọng cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Anh và Tiến sĩ Dương Ngọc Cường đã nhận lời tư vấn, hỗ trợ tỉnh Thanh Hoá xây dựng quy trình làm việc khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng bày tỏ mong muốn Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Anh và Tiến sĩ Dương Ngọc Cường cùng các thành viên trong Tổ chuyên gia đang được tỉnh Thanh Hoá mời tham vấn sẽ tư vấn và hỗ trợ tỉnh trong quá trình xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện các sở, ngành tỉnh Thanh Hoá dự buổi làm việc. Ảnh: Xuân Trường

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Anh hiện đang giảng dạy các môn Phát triển quốc tế, Thương mại quốc tế và Tài chính tại Đại học Indiana Bloomington, Hoa Kỳ. Trọng tâm nghiên cứu của ông là quản trị ở các nước đang phát triển, đặc biệt là châu Á. Tiến sĩ Dương Ngọc Cường là đồng sáng lập, Tổng Giám đốc GeneStory, doanh nghiệp tiên phong về giải mã gen và ứng dụng y học chính xác tại Việt Nam. Ông phụ trách định hướng chiến lược, quản trị công nghệ, phát triển sản phẩm, vận hành phòng thí nghiệm, quản lý dữ liệu và phát triển đội ngũ khoa học - kỹ thuật.

Hữu Đại