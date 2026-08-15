Mỹ yêu cầu các nước chọn Washington hay Bắc Kinh trong cuộc cạnh tranh về AI

Mỹ đang chuẩn bị yêu cầu hàng chục quốc gia lựa chọn giữa Washington và Bắc Kinh trong cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo (AI), cảnh báo các nước có thể bị loại khỏi sáng kiến AI do Mỹ dẫn dắt nếu đồng thời tham gia khuôn khổ hợp tác cạnh tranh do Trung Quốc thúc đẩy.

Mỹ yêu cầu hàng chục quốc gia lựa chọn giữa Washington và Bắc Kinh trong cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: geeky-gadgets.

Dự thảo thư do Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo, gửi tới 35 quốc gia đã ký “Tuyên bố về Cơ hội AI” của Mỹ hồi tháng 6. Nhóm này bao gồm các thành viên của khuôn khổ Pax Silica không mang tính ràng buộc và một số quốc gia khác bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác AI với Washington.

Dự kiến, Mỹ sẽ cảnh báo các nước rằng việc tham gia đồng thời các sáng kiến AI do Washington và Bắc Kinh dẫn dắt có thể khiến họ không còn đủ điều kiện tham gia Pax Silica – sáng kiến được Mỹ khởi động năm 2025 nhằm củng cố chuỗi cung ứng phục vụ các mô hình AI, chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng.

Khoảng 2 chục quốc gia đã tham gia Pax Silica, trong đó có các đồng minh thân cận của Mỹ như Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Kazakhstan – quốc gia sở hữu nguồn khoáng sản quan trọng đáng kể tại Trung Á cũng tham gia sáng kiến của Mỹ, đồng thời trở thành nước duy nhất được biết đến hiện tham gia cả khuôn khổ hợp tác AI của Trung Quốc.

Dự thảo thư nhấn mạnh: “Việc tham gia mọi sáng kiến đồng nghĩa với không thực sự thuộc về sáng kiến nào. Việc ký Tuyên bố Pax Silica không đơn thuần là đăng ký thành viên mà là một cam kết”. Văn bản kêu gọi các quốc gia “lựa chọn một cách có cân nhắc” trong hợp tác về AI.

Theo dự thảo, Pax Silica “không thể được duy trì song song với tư cách thành viên trong các sáng kiến tương tự có những yêu cầu trái ngược” với định hướng của Mỹ. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, thông điệp này được xem là nhằm vào khuôn khổ hợp tác AI do Bắc Kinh thúc đẩy.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Washington muốn làm rõ thông điệp “không thể có cả hai”, đồng thời cho rằng một quốc gia khó có thể được xem là đối tác đáng tin cậy trong một hệ sinh thái công nghệ nếu cùng lúc tham gia sáng kiến do Trung Quốc thiết lập nhằm thúc đẩy một tầm nhìn cạnh tranh về AI.

Sự cạnh tranh giữa hai cường quốc diễn ra trong bối cảnh các mô hình AI có trọng số mở của Trung Quốc đạt nhiều tiến bộ, thu hẹp khoảng cách với các hệ thống độc quyền của những công ty Mỹ như OpenAI và Anthropic.

Reuters cho biết chưa xác định được thời điểm Mỹ sẽ chính thức gửi thư cũng như liệu nội dung dự thảo có được sửa đổi trước khi phát hành hay không.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, AFP, CNA.