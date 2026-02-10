EU muốn tiến trình gia nhập EU của Ukraine là một phần trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng

Theo các nguồn tin được truyền thông quốc tế dẫn lại, các nước Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận những phương án nhằm đưa tiến trình gia nhập EU của Ukraine trở thành một phần trong khuôn khổ của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng trong tương lai. Một trong các hướng được xem xét là trao cho Ukraine quyền tiếp cận sớm một số quyền lợi của quốc gia thành viên EU, đồng thời xác lập các mốc thời gian cụ thể cho những điều kiện Kiev cần hoàn thành để tiếp tục thủ tục gia nhập chính thức.

Brussels được cho là đang xem xét trao cho Ukraine các quyền của EU theo lộ trình từng bước. Ảnh: Getty Images.

Các nguồn tin cho hay, một thỏa thuận trong tương lai có thể cho phép Ukraine duy trì lộ trình gia nhập hiện nay hoặc thiết lập giai đoạn chuyển tiếp để nước này từng bước hội nhập sâu hơn vào khối. Trước đó, Financial Times cho biết trong kế hoạch hòa bình trình lên Mỹ, Ukraine nêu mục tiêu gia nhập EU trước ngày 1/1/2027. Brussels được cho là ủng hộ việc đẩy nhanh tiến trình này, dù có thể cần điều chỉnh quy trình kết nạp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cũng bày tỏ kỳ vọng Ukraine có thể trở thành thành viên EU vào năm 2027.

Trong khi đó, phía Nga tiếp tục nhấn mạnh yếu tố bảo đảm an ninh cho Moscow trong bất kỳ dàn xếp nào. Trả lời báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng một giải pháp hòa bình cần tính đến lợi ích an ninh của Ukraine, song lợi ích an ninh của Nga là thành tố then chốt trong cấu trúc thỏa thuận. Ông nhận định các tuyên bố gần đây của lãnh đạo EU chưa đề cập nội dung này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: Reuters.

Theo ông Grushko, các đề xuất mà Moskva mong muốn đưa vào cơ chế bảo đảm gồm không kết nạp Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), không triển khai lực lượng từ các nước NATO trên lãnh thổ Ukraine trong khuôn khổ dàn xếp, cũng như chấm dứt việc sử dụng lãnh thổ Ukraine để tạo ra các mối đe dọa đối với Nga.

Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các kênh đàm phán vẫn được duy trì. Trong những tuần gần đây, Nga và Ukraine đã tiến hành hai vòng tiếp xúc với sự tham gia của đại diện Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Dù chưa đạt thỏa thuận tổng thể, hai bên đã nhất trí tiến hành trao đổi tù binh. Vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine, phạm vi kiểm soát lãnh thổ và kế hoạch phục hồi tiếp tục là các nội dung thảo luận chính. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 9/2 cho biết các tài liệu liên quan bảo đảm an ninh cho Ukraine đã sẵn sàng và vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra tại Mỹ.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Tass.