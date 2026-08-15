Mỹ yêu cầu các đồng minh NATO đánh giá mức độ ủng hộ đối với chính sách của Washington

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang yêu cầu các đồng minh NATO đánh giá mức độ ủng hộ đối với chính sách của Washington, trong bối cảnh Mỹ tiến hành rà soát sự hiện diện quân sự tại châu Âu và dự kiến cắt giảm một số lực lượng, khí tài.

Chính quyền Mỹ đang yêu cầu các đồng minh NATO đánh giá mức độ ủng hộ đối với chính sách của Washington. Ảnh: bloomberg.

Theo tài liệu mới được Mỹ gửi tới các nước thành viên NATO và được báo chí tiếp cận, Washington đặt ra một loạt câu hỏi nhằm đánh giá mức độ đồng thuận của từng đồng minh đối với đường lối của Tổng thống Donald Trump trước khi quyết định cắt giảm các nguồn lực quân sự đang được sử dụng để bảo vệ liên minh.

Tài liệu yêu cầu các nước cho biết liệu họ có “công khai ủng hộ” chính sách đối ngoại của Mỹ hay không, cũng như có áp đặt những “hạn chế” nào đối với việc quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ hay không.

Washington đồng thời muốn biết các đồng minh có chi tiêu cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ hay không và liệu họ có “công khai phản đối các quy định” cản trở việc ký hợp đồng với doanh nghiệp Mỹ hay không. Một câu hỏi khác yêu cầu đánh giá liệu mỗi nước có thể hiện sự đồng thuận với cách tiếp cận của Mỹ theo hướng “mạnh mẽ, rõ ràng và kín đáo” hay không, một cụm từ được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sử dụng.

Một số quan chức và nguồn tin am hiểu vấn đề cho rằng động thái này khiến các đồng minh lo ngại, bởi nếu các cam kết an ninh lâu dài của Washington được gắn với mức độ trung thành chính trị như vậy, động thái này có thể làm thay đổi đáng kể mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương được xây dựng sau Thế chiến II, khi cam kết quân sự của Mỹ được xem là nền tảng bảo đảm an ninh cho các đồng minh, bất chấp những bất đồng về chính trị.

Bảng câu hỏi được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tiến hành cuộc rà soát kéo dài 6 tháng về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, dự kiến hoàn tất vào tháng 12. Các nước NATO đang chuẩn bị cho khả năng Washington cắt giảm đáng kể lực lượng và khí tài quân sự tại châu Âu, cũng như những nguồn lực mà Mỹ có thể triển khai trong trường hợp một thành viên NATO bị tấn công.

Một quan chức NATO xác nhận Mỹ đang phối hợp với các đồng minh trong quá trình rà soát, nhưng không bình luận về tài liệu nói trên. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng không đưa ra bình luận.

Tài liệu ban đầu được gửi tới các nước từ Washington trước khi được chuyển tới trụ sở NATO ở Brussels trong tuần này. Mỹ dự kiến gặp các đồng minh NATO tại Brussels vào cuối tháng để thảo luận về quá trình rà soát.

Bích Hồng

Nguồn: The Japan Times.