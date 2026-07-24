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Xung đột Iran thúc đẩy đơn hàng và doanh thu của các tập đoàn quốc phòng Mỹ

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Xung đột kéo dài tại Iran đang tạo động lực tăng trưởng mạnh cho các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ, khi nhu cầu bổ sung kho vũ khí từ Washington và các đối tác quốc tế tăng cao. Theo Financial Times, các doanh nghiệp như Lockheed Martin, Northrop Grumman và RTX (công ty mẹ của Raytheon) đều ghi nhận lượng đơn hàng tồn đọng ở mức kỷ lục và nâng triển vọng kinh doanh trong năm.

Xung đột Iran thúc đẩy đơn hàng và doanh thu của các tập đoàn quốc phòng Mỹ

Xung đột kéo dài tại Iran đang tạo động lực tăng trưởng mạnh cho các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ, khi nhu cầu bổ sung kho vũ khí từ Washington và các đối tác quốc tế tăng cao. Theo Financial Times, các doanh nghiệp như Lockheed Martin, Northrop Grumman và RTX (công ty mẹ của Raytheon) đều ghi nhận lượng đơn hàng tồn đọng ở mức kỷ lục và nâng triển vọng kinh doanh trong năm.

Xung đột Iran thúc đẩy đơn hàng và doanh thu của các tập đoàn quốc phòng Mỹ

Lockheed Martin cho biết doanh thu quý II của bộ phận tên lửa và kiểm soát hỏa lực đạt 4,1 tỷ USD. Ảnh: Reutres.

Lockheed Martin cho biết doanh thu quý II của bộ phận tên lửa và kiểm soát hỏa lực đạt 4,1 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết kết quả này chủ yếu đến từ việc mở rộng sản xuất tên lửa phòng không Patriot và các loại tên lửa tấn công chính xác.

Trong khi đó, RTX ghi nhận doanh thu quý II tăng 18% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu lớn đối với các dòng tên lửa, trong đó có Tomahawk. Theo dự thảo ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2027, Lầu Năm Góc dự kiến mua 785 tên lửa Tomahawk, cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 86 quả mỗi năm trong thập kỷ qua.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ đã sử dụng khoảng 1.000–1.400 tên lửa Patriot trong xung đột với Iran, trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Viện nghiên cứu này nhận định nhu cầu tăng mạnh đã tạo ra tình trạng tồn đọng đơn hàng nghiêm trọng và có thể phải đến giữa năm 2029 mới xử lý hết.

Northrop Grumman cũng thông báo ký thêm các hợp đồng trị giá khoảng 20 tỷ USD trong quý II, đưa tổng giá trị đơn hàng tồn đọng lên mức kỷ lục 105 tỷ USD.

Xung đột Iran thúc đẩy đơn hàng và doanh thu của các tập đoàn quốc phòng Mỹ

Xung đột Iran thúc đẩy đơn hàng và doanh thu của các tập đoàn quốc phòng Mỹ. Ảnh: Bloomberg.com.

Theo CNN, đến tháng 4 năm nay, quân đội Mỹ đã sử dụng gần một nửa số tên lửa phòng không Patriot và hơn 30% kho tên lửa hành trình Tomahawk trong các chiến dịch liên quan đến Iran. Reuters cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nhà thầu quốc phòng tăng tốc mở rộng năng lực sản xuất nhằm bổ sung kho dự trữ đang suy giảm.

Trước nhu cầu gia tăng, các tập đoàn quốc phòng Mỹ đang đẩy mạnh đầu tư mở rộng nhà máy. Lockheed Martin đã khởi công một cơ sở sản xuất mới tại bang Alabama, trong khi Northrop Grumman, RTX và L3Harris cũng triển khai các kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD để nâng công suất sản xuất, đáp ứng nhu cầu được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những năm tới.

Lê Hà.

Nguồn: Financial Times, Reuters, CNN, CSIS, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman

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Từ khóa:

#Iran #Xung đột #Tập đoàn #Ngân sách quốc phòng Mỹ #Lockheed martin #Doanh thu #Tên lửa hành trình tomahawk #Tổng thống mỹ donald trump #Doanh nghiệp

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