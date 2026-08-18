Tương lai chính trị bấp bênh của Thủ tướng Đức Friedrich Merz

Tương lai chính trị của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang trở nên bấp bênh khi tỷ lệ tín nhiệm của ông xuống mức thấp kỷ lục, nội bộ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền đã xuất hiện những cuộc thảo luận công khai về khả năng thay thế ông.

Tỷ lệ tín nhiệm của Thủ tướng Đức Merz xuống mức thấp kỷ lục, trong bối cảnh nội bộ đảng của ông công khai thảo luận về khả năng thay thế nhà lãnh đạo Ảnh: Ukandeu.

Theo truyền thông Đức, ông Merz có thể phải rời nhiệm sở ngay trong mùa Thu này, trong bối cảnh đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đang vươn lên mạnh mẽ. Các cuộc bầu cử tại một số bang miền Đông vào tháng 9 được xem là phép thử quan trọng đối với chính phủ của ông Merz.

Theo khảo sát của đài ARD, chỉ 13% người Đức hài lòng với cách điều hành của Thủ tướng Merz. Đây là mức thấp nhất đối với một Thủ tướng Đức đương nhiệm kể từ khi cuộc khảo sát được tiến hành gần 30 năm qua. Sự bất mãn của cử tri tập trung vào tình hình kinh tế trì trệ và những kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu, y tế.

Đáng chú ý, AfD hiện dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ với 28%, vượt CDU của ông Merz ở mức 21%. Ngay trong nhóm cử tri ủng hộ CDU và CSU, 46% cho rằng cần thay đổi lãnh đạo chính phủ.

Trong lúc đó, Thủ tướng Merz đang phải hứng chịu ngày càng nhiều chỉ trích gay gắt ngay trong chính đảng của mình, khi ông hoàn tất một cuộc cải tổ nội các quy mô lớn, hỗn loạn, qua đó cho thấy ảnh hưởng của ông đối với các đồng minh chính trị đang suy giảm nhanh chóng. Tạp chí Der Spiegel nhận định đây là diễn biến chưa từng có trong lịch sử nước Đức thời hậu chiến, khi quyền lực và ảnh hưởng của một Thủ tướng dường như có thể sụt giảm chỉ trong vài ngày.

Một quan chức cấp cao của CDU cảnh báo ông Merz có thể phải rời nhiệm sở muộn nhất vào ngày 21/9, sau các cuộc bầu cử tại Berlin và bang Mecklenburg-Western Pomerania. Theo nguồn tin này, ông Merz có thể phải tự nguyện từ chức hoặc đối mặt với sức ép buộc phải rời chức vụ.

Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen, ông Hendrik Wüst được nhận định là ứng cử viên có thể kế nhiệm ông Friedrich Merz. Ảnh: Imago.

Trong số những cái tên được nhắc đến như ứng viên kế nhiệm là Hendrik Wüst, Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia. Tuy nhiên, ông Wüst đã bác bỏ khả năng thay thế ông Merz ở thời điểm hiện tại, dù không loại trừ khả năng tranh cử chức Thủ tướng trong tương lai.

Theo quy định của Đức, ông Merz chỉ có thể bị thay thế trong nhiệm kỳ hiện tại nếu tự nguyện từ chức hoặc thất bại trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mang tính xây dựng tại Quốc hội. Dù vậy, với tương quan lực lượng hiện nay, khả năng xảy ra một cuộc thay đổi lãnh đạo vẫn được đánh giá là chưa chắc chắn.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu