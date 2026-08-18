Phát hiện lỗ hổng an ninh mạng nghiêm trọng trên máy bay Boeing 737

Một nhóm nghiên cứu an ninh mạng thuộc Đại học California San Diego và Oberlin College của Mỹ vừa cho biết đã phát hiện một lỗ hổng nghiêm trọng có thể cho phép tin tặc can thiệp vào một số hệ thống của máy bay thương mại Boeing 737, tạo ra những rủi ro đáng kể đối với an toàn hàng không nếu bị khai thác.

Phát hiện lỗ hổng an ninh mạng nghiêm trọng trên máy bay Boeing 737. Ảnh: Boeing.

Giáo sư Aaron Schulman, một trong những người dẫn dắt nhóm nghiên cứu, cho biết các chuyên gia an ninh mạng “mũ trắng” đã phát triển một thiết bị điện tử có chi phí chưa đến 100 USD, có kích thước chỉ lớn hơn một đồng xu. Thiết bị này có thể được kết nối với một cổng dữ liệu bên trong máy bay trong khoảng 15 giây mà không cần sử dụng công cụ chuyên dụng.

Nhóm nghiên cứu cho rằng sau khi được kết nối, thiết bị có thể tạo đường truy cập tới hệ thống wifi của máy bay, qua đó về lý thuyết cho phép kẻ tấn công từ bên ngoài tiếp cận một số hệ thống điện tử. Các nhà nghiên cứu cảnh báo nếu những lỗ hổng liên quan bị khai thác, tin tặc có thể can thiệp vào hệ thống điều khiển bay tự động, thay đổi thông tin về đường bay, tiếp cận các dữ liệu tính toán liên quan đến nhiên liệu và tải trọng, cũng như làm sai lệch thông tin hiển thị trên màn hình của phi công.

Theo nhóm nghiên cứu, việc thao túng dữ liệu cũng có thể khiến phi công đưa ra quyết định không chính xác trong những tình huống quan trọng, qua đó làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Phát hiện trên được công bố sau khi nhóm nghiên cứu dành nhiều năm thu thập các bộ phận máy tính của Boeing 737 để mô phỏng hệ thống điện tử của máy bay. Trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia cho biết họ phát hiện hệ thống máy tính quản lý chuyến bay có thể liên kết với màn hình hiển thị dành cho phi công thông qua một máy chủ bên ngoài chưa được khóa bảo vệ đầy đủ. Máy chủ này nằm tại vị trí mà nhân viên bảo trì hoặc nhân viên hãng hàng không có thể tiếp cận tương đối dễ dàng.

Nhóm nghiên cứu cho biết đã thông báo về lỗ hổng cho Boeing từ hơn 6 năm trước và phối hợp với hãng trong quá trình nghiên cứu. Các chuyên gia nhấn mạnh ngành hàng không cần khẩn trương xây dựng và tăng cường các biện pháp bảo vệ hệ thống máy bay trước nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng.

Ngọc Liên

Nguồn: TNN.