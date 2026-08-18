Tổng thống Myanmar thăm Nga, thúc đẩy hợp tác chiến lược

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing ngày 18/8 đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nga trên cương vị Tổng thống, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP.

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác Nga - Myanmar, đồng thời thảo luận một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên dự kiến ký một số thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Min Aung Hlaing tới Nga kể từ khi nhậm chức Tổng thống Myanmar vào tháng 4/2026. Trước khi đến Moscow, ông đã thăm Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan nhằm tăng cường quan hệ với các đối tác khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Min Aung Hlaing dự kiến gặp một số quan chức cấp cao Nga và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Nga.

Quan hệ Nga - Myanmar được tăng cường trong những năm gần đây, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng và năng lượng. Nga là một trong những nhà cung cấp thiết bị quân sự chủ chốt cho Myanmar, đồng thời hai nước thúc đẩy hợp tác về năng lượng hạt nhân dân sự.

Myanmar hiện phối hợp với Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) trong các dự án năng lượng hạt nhân, trong đó có kế hoạch phát triển nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ.

Trước chuyến thăm lần này, ông Min Aung Hlaing đã nhiều lần gặp Tổng thống Putin. Cuộc gặp gần đây nhất diễn ra tại Moscow vào tháng 9/2025 bên lề một sự kiện về năng lượng hạt nhân.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Myanmar tiếp tục tìm cách mở rộng quan hệ đối ngoại sau nhiều năm chịu sức ép và các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Đối với Nga, tăng cường quan hệ với Myanmar góp phần củng cố sự hiện diện của Moscow tại Đông Nam Á và mở rộng hợp tác với một đối tác trong khu vực.

Minh Phương

Nguồn: AP, CNA.