Moldova lên án vật thể bay xâm phạm và phát nổ tại làng Talmaza, giáp biên giới với Ukraine

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Bộ Ngoại giao Moldova đã lên án việc một vật thể bay chưa xác định xâm phạm không phận nước này trước khi phát nổ gần biên giới với Ukraine.

Quốc kỳ Moldova. Ảnh: Tư liệu.

Theo nhà chức trách Moldova, vật thể bay xâm nhập không phận nước này lúc 17 giờ 37 phút ngày 17/8, giờ địa phương ( 14 giờ 37 phút GMT) và phát nổ ngay sau đó tại khu vực gần làng Talmaza, thuộc tỉnh Ștefan Vodă, giáp biên giới Ukraine. Vụ nổ đã làm cháy cỏ tại khu vực, song không gây thương vong. Nhà chức trách Moldova chưa xác định được nguồn gốc của vật thể.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Bộ Ngoại giao Moldova khẳng định vụ việc là “hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Cộng hòa Moldova”, đồng thời cảnh báo sự cố gây nguy cơ trực tiếp đối với an toàn của người dân. Bộ Ngoại giao Moldova nhấn mạnh những vụ việc tương tự là “không thể chấp nhận được”.

Một vật thể bay chưa xác định phát nổ tại Moldova, gần biên giới với Ukraine. Ảnh: Maksim Konstantinov.

Tổng thống Moldova Maia Sandu nhận định biện pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ vật thể bay xâm nhập không phận hoặc UAV rơi xuống lãnh thổ Moldova là hỗ trợ Ukraine chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Bà cho rằng các công hàm phản đối và biện pháp ngoại giao đơn thuần khó có thể làm thay đổi chính sách của Moscow.

Moldova có chung đường biên giới với Ukraine và ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Moldova đã nhiều lần ghi nhận các vụ máy bay không người lái bay qua không phận hoặc mảnh vỡ rơi xuống khu vực gần biên giới với Ukraine

Những sự cố liên quan đến máy bay không người lái và vật thể bay trong khu vực biên giới khiến Moldova đặc biệt quan ngại về nguy cơ xung đột lan sang lãnh thổ nước này. Chính phủ Moldova trước đó cũng nhiều lần khẳng định cần tăng cường các biện pháp bảo vệ không phận và an ninh quốc gia trước những diễn biến phát sinh từ cuộc xung đột tại nước láng giềng Ukraine.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.