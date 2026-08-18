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Thái Lan thúc đẩy tự chủ công nghệ quốc phòng

Ngọc Liên
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, Trung tướng Adul Boonthamcharoen đã khai mạc “Đối thoại An ninh Thái Lan 2026” tại thủ đô Bangkok với chủ đề “Quốc phòng và An ninh trong kỷ nguyên bất ổn”.

Thái Lan thúc đẩy tự chủ công nghệ quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, Trung tướng Adul Boonthamcharoen đã khai mạc “Đối thoại An ninh Thái Lan 2026” tại thủ đô Bangkok với chủ đề “Quốc phòng và An ninh trong kỷ nguyên bất ổn”.

Thái Lan thúc đẩy tự chủ công nghệ quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, Trung tướng Adul Boonthamcharoen, phát biểu tại lễ khai mạc “Đối thoại An ninh Thái Lan 2026” ở thủ đô Bangkok, ngày 17/8. Ảnh: The Standard.

“Đối thoại An ninh Thái Lan 2026” có sự tham dự của các lãnh đạo quân đội, tùy viên quân sự nước ngoài và đại diện khu vực tư nhân. Phát biểu khai mạc sự kiện, Trung tướng Boonthamcharoen nhấn mạnh quân đội Thái Lan cần thích ứng với môi trường an ninh mới, trong đó các mối đe dọa ngày càng đa dạng và không còn giới hạn trong lĩnh vực quân sự. Ông đồng thời khẳng định Bangkok sẽ duy trì chính sách đối ngoại cân bằng, không đứng về bên nào và đặt lợi ích quốc gia làm ưu tiên.

Theo ông, các mối đe dọa hiện nay mang tính hỗn hợp, bao gồm chiến tranh mạng, thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái, an ninh năng lượng và chiến tranh kinh tế. Vì vậy, quân đội cần nâng cao khả năng ứng phó trên nhiều lĩnh vực, trong đó năng lực sẵn sàng không chỉ phụ thuộc vào vũ khí hiện đại mà còn đòi hỏi nhân lực, dữ liệu, công nghệ và hệ thống thông tin liên lạc dự phòng có khả năng phối hợp nhanh chóng khi xảy ra khủng hoảng.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho rằng nước này cần xây dựng cơ chế phòng thủ chủ động thông qua mạng lưới kết nối dữ liệu giữa các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, y tế và khu vực tư nhân. Các cơ quan cần có kế hoạch ứng phó và thường xuyên tổ chức diễn tập, đồng thời nâng cao năng lực tự sản xuất những thiết bị công nghệ thiết yếu.

Thái Lan thúc đẩy tự chủ công nghệ quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, Trung tướng Adul Boonthamcharoen, nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước. Ảnh: Thai Enquirer.

Đáng chú ý, ông Boonthamcharoen đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Theo ông, kinh nghiệm từ các cuộc xung đột cho thấy khi khủng hoảng xảy ra, việc phụ thuộc quá nhiều vào nước ngoài có thể khiến một quốc gia dễ bị tổn thương. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng là phải từng bước tự xây dựng năng lực bảo đảm an ninh cho chính mình.

Ngọc Liên

Nguồn: TNN.

Từ khóa:

#Quân đội Thái Lan #Đối thoại #Bộ trưởng quốc phòng

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